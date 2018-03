Schwerpunkt Osteressen Eine Oase mit maritimem Flair

Freudental / Uwe Deecke

Es sind vier Tage im Jahr, die es in sich haben: Von Karfreitag bis Ostermontag ist die Gosch-Filiale im kleinen Freudental ausgebucht, denn hier gibt es besondere Fischgerichte des Sylter Unternehmens. Die Gäste kommen aus Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim oder Heilbronn, um sich dort die Fischgerichte servieren zu lassen. „Das Wochenende ist immer gut ausgebucht, aber Ostern ist extrem“, sagt Herrmann Bohnenberger, der Seniorchef der Freudentaler Filiale. Zwei bis dreimal könnte er das Lokal dann ausbuchen, weil sich die Anfragen von Familien und Gruppen häufen. „Es sind die vier besten Tage im Jahr“, so Bohnenberger, denn die Ostertage seien nun mal auf Fisch ausgerichtet.

Als Aal-Verkäufer begonnen

Dass sich der Firmengründer und frühere Aal-Verkäufer Jürgen Gosch von Sylt aus einmal aufs Festland wagen würde, war anfangs nicht abzusehen. Der Unternehmer tat es trotzdem und eröffnete zu größeren Anlässen erste Stände in Köln und Düsseldorf. Es folgten Restaurants in Hamburg, Bremen, Stuttgart und München. Heute sind es 40 Restaurants im ganzen Land. Das Restaurant in Stuttgart baute Herrmann Bohnenberger auf. Auch heute noch wird im Hauptbahnhof ein Restaurant betrieben. Auf fünf TUI-Kreuzfahrtschiffen gibt es Gosch-Restaurants und seit 2014 auch im kleinen Freudental. Was damit zu tun haben könnte, dass Bohnenberger ein gebürtiger Freudentaler ist, der sich einst im Fußball einen Namen machte. Nach seiner Zeit bei Germania Bietigheim spielte er auch bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Süd als Stürmer.

Seine Zeit nach der Fußballerkarriere hat er der Kulinarik aus dem Norden gewidmet. „Angelernter Koch“ sei er, sagt Bohnenberger, der vor 25 Jahren in Stuttgart angefangen hatte, den Schwaben den Fisch schmackhaft zu machen. Letztes Jahr feierte Gosch-Sylt 50-jähriges Jubiläum, auch in Freudental, wo man womöglich bald noch expandiert.

Die ganze Familie packt an

Er betreibt mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau Sylvia, der Schwester von Jürgen Goschs Ehefrau Anna, die Stuttgarter und Freudentaler Filialen, die nun an Ostern besonders gefordert sind. Und hat sich in Freudental eine Oase mit maritimem Flair geschaffen: Strandkörbe stehen auf der Terrasse, ein Rettungsring hängt am Seil, während drinnen neben der beleuchteten Verkaufs- und Servicetheke der rote Hummer, das Markenzeichen von Gosch-Sylt, an Decken und Wänden zu sehen ist.

An Ostern werden hauptsächlich Fischfilets gegessen, aber auch Matjes und Langustenschwanz, weiß Bohnenberger. Dazu gibt es auch einen Kartoffelsalat, den man hier selbst zubereitet und den es auf Sylt so wohl nicht gibt. Und an Ostern auch Lammkotelett, schließlich gibt es in Gruppen auch immer einen, der Fisch nicht so mag.

„Wir versuchen an Ostern schon etwas Besonderes anzubieten“, sagt der 69-jährige Senior-Chef zur Speisekarte. Etwas Besonderes ist beispielsweise Skrei, der Winter-Kabeljau, der im Eismeer nur im Januar und Februar geangelt werden darf. Auch dafür kommen die Gäste nach Freudental in die Beuchaer Straße und nehmen mitunter einige Kilometer Anfahrt in Kauf.