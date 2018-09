Eine junge Rebe für jedes Neugeborene

bz/Foto: Martin Kalb

Einmal im Jahr schenkt die Stadt Bönnigheim jungen Eltern eine Rebe, die sie entweder in der Pflanzanlage am Rande des Wohngebiets Schlossfeld einsetzen können oder im eigenen Garten zu Hause. Jedes neugeborene Kind bekommt damit seinen eigenen Rebstock, und das seit mittlerweile 13 Jahren. Wie ihrem eigenen Kind, sollen die Eltern mit diesem zusammen dem Rebstock beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen, so die Idee.

Zu den Eltern, die sich am Montagnachmittag mit vielen anderen zusammen auf dem Schlossfeld einfanden, gehörten auch Linda und Stephan Michard. Zusammen mit ihren Töchtern Amélie und Zoé pflanzten sie eine „Katharina“-Rebe. Nach der Pflanzaktion trafen sich Eltern und Kinder bei Kaffee und Hefekranz zu netten Gesprächen.