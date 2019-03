Bönnigheim Eine dynamische Entwicklung

Bönnigheim / Jörg Palitzsch

Rainer Lang, Vorstandsvorsitzender, Dr. Bernd Kost, Geschäftsführer, und Albrecht Hauber, Vorstand Oenologie und Technik, der Genossenschaft Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG blicken zuversichtlich in die Zukunft. Größe und Qualität stehe sich nicht im Wege, so Albrecht Hauber im Interview, in dem auch Kost und Lang zum Betrieb und seiner wirtschaftlichen Entwicklung Stellung beziehen.

Die Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG ist momentan die drittgrößte Weingärtnergenossenschaft in Württemberg. Welchen Anspruch stellen Sie an den Betrieb, die Mitarbeiter und die Mitglieder, dass diese Stellung beibehalten wird?

Albrecht Hauber: Mein persönlicher Anspruch bei der Fusion 2012 war, zu zeigen, dass wir trotz der Größe unseres Unternehmens in der Lage sind, hervorragende Weinqualitäten zu erzeugen, dass sich Größe und Qualität nicht im Wege stehen. Dass uns dies gelungen ist, zeigen die vielen jährlichen Auszeichnungen unserer Weinqualitäten bei nationalen und auch internationalen Weinwettbewerben. Die Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG wurde 2018 von der Fachzeitschrift Selection zur besten Genossenschaft gekürt. Dafür gebührt unseren Mitgliedern großer Dank und Anerkennung. Auch unser Kellerteam hat mit Erfahrung, Liebe und Leidenschaft zum Wein zu diesem Erfolg wesentlich beigetragen. Da kann ich nur sagen „weiter so“.

Rainer Lang: Wir werden weiterhin den Anspruch haben, hohe Weinqualitäten zu erzeugen, vom Weinberg über die Kellerwirtschaft bis zum Vertrieb unserer Produkte. Wir müssen uns ständig den Veränderungen des Weinmarktes und des Verbraucher- und Kundenverhaltens anpassen. Wir haben den Anspruch, uns so weiterzuentwickeln, dass sich unsere Erzeugerbetriebe nachhaltig aber auch wirtschaftlich weiterentwickeln können.

Dr. Bernd Kost: Unser Anspruch ist auch, dass wir zukünftig die innovativste und persönlichste Weingärtnergenossenschaft in Württemberg werden. Dies erfordert von den Mitarbeitern höchste Kunden- und Serviceorientierung. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern ist vorbildlich, die Vorgaben des Marktes werden gemeinsam diskutiert und von den Mitgliedern im Weinberg umgesetzt, so dass marktgerecht produziert werden kann.

Ist eine Genossenschaft überhaupt noch zeitgemäß?

Hauber: Die Grundidee „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem der Väter der Genossenschaften, ist zeitlos und hat heute noch Gültigkeit. In unserer heutigen Zeit, die immer komplexer und immer unübersichtlicher wird, suchen Menschen die Überschaubarkeit, Nähe und verlässliche Orientierung. Raiffeisen hat immer deutlich gemacht, dass wirtschaftliche Aktivitäten zu allererst auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Anstand, Fairness und Solidarität sind Werte, die heute und auf künftig für junge Menschen und wirtschaftliches Handeln bedeutsam sind. Raiffeisen forderte die Menschen auf, „du musst selbst die Ärmel hochkrempeln“. Selbsthilfe war die Voraussetzung zur Hilfe von außen. Er stellte sich den Alltagsrealitäten der Menschen. Das ist auch Aufgabe der Genossenschaften bis heute. Aufgaben sehen, Aufgaben lösen – die Menschen und ihre Situation fest in den Blick nehmen.

2012 fand die Fusion der Weingärtner Brackenheim und der Strombergkellerei statt. Was haben sich dadurch für Vorteile ergeben? Und gibt es auch Nachteile?

Hauber: Durch die Fusion ergaben sich, sowohl im technischen Bereich wie auch in Logistik und Vertrieb viele Synergieeffekte, durch die wir Kosten einsparen konnten. Dadurch ist es uns gelungen, die Kostensteigerungen der letzten Jahre weitgehend aufzufangen und die Gesamtkosten auf konstantem Niveau zu halten.

Lang: Die Synergien im Kostenbereich, die sich durch die Fusion ergeben haben, wurden erfolgreich umgesetzt. Sie wurden aber durch die allgemeinen Kostensteigerungen der letzten sechs Jahre weitgehend egalisiert. Die Ziele im Vertrieb, in der Vermarktung unserer Weine, konnten durch den ständig zunehmenden Wettbewerb, den zurückgehenden Weinkonsum und dadurch aggressiven Preiswettbewerb, nur langsam erreicht werden.

Kost: Der Adaptions- beziehungsweise Anpassungsprozess der Fusion verlangt viel Flexibilität und erhöhte Bereitschaft zu Problemlösungen – diese Phase ist inzwischen überstanden.

Verkaufen Sie Weine ins Ausland?

Kost: Noch ist der Export ein kleiner Anteil am Gesamtabsatz, der aber in den nächsten Jahren strategisch gesteigert werden soll. Der Export ist ein strategisches Ziel unserer Unternehmenspolitik.

Wie hoch ist der Umsatzanteil des Weinverkaufs im Privatbereich?

Kost: Der Umsatzanteil im Privatbereich liegt bei rund 20 Prozent und dient vor allem der emotionalen Bindung von Kunden und Mitgliedern. Der Absatz im Privatkundenbereich soll stabil gehalten werden, wir wollen hier jedoch keine Konkurrenz zu Partnern und dem Getränkefachhandel aufbauen. In unserem Hause, wie auch bei unseren Vermarktungspartnern, steht dem Endverbraucher ein umfassendes Sortiment zur Auswahl.

Was setzen Sie den Wein-Billigangeboten aus dem Discount entgegen?

Kost: Wir sehen Discounter wie Aldi, Lidl, Netto oder Penny nicht als Marktteilnehmer, denen wir etwas entgegensetzen wollen, sondern sehen diese als einen Teil unseres Vermarktungsmixes, den wir, wie jeden Vermarktungskanal, schätzen.

Die Strombergkellerei hat sich 1993 dem nachhaltigen Weinbau verpflichtet. Was hat sich im Anbau verändert?

Lang: Der Weinbau hat sich dynamisch weiterentwickelt. Die Verpflichtung zu umwelt- und ressourcenschonendem Anbau hat sich durch wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber auch den politischen und gesellschaftlichen Druck durch mehr Beratung und Dokumentation verstärkt. Die Begrünung der Weinberge als Erosionsschutz und der integrierte umweltschonende Pflanzenschutz sind heute Standard. Die Klimaveränderung der letzten Jahre hat uns zum Beispiel in Bezug auf neue Schädlinge und Trockenheit vor neue Herausforderungen gestellt. Der Klimawandel eröffnet uns aber auch Chancen bei der Pflanzung neuer, internationaler Rebsorten.

Wie sehen Sie die Zukunftsperspektiven?

Kost: Trotz eines nicht einfachen Marktumfeldes sehr positiv. Wir haben hunderttausende von zufriedenen Kunden, die Qualität ist überdurchschnittlich gut. Die Kernsorten Lemberger, Trollinger und Schwarzriesling ergeben durch mengenkontrollierten Anbau sowie durch modernstes oenologisches Wissen unserer Kellermeister qualitativ hochwertige Weine für den täglichen Genuss. Für die Zukunft gilt, durch leicht überarbeitete, frischere Etiketten und Flaschengestaltung sowohl neue Kunden im Kernabsatzgebiet zu begeistern, als auch neue Ansatzregionen im In- und Ausland zu erschließen.

Lang: Die Zukunftsperspektiven des Weinbaus und der Weinbau- und Vermarktungsbetriebe hängen aus meiner Sicht von drei Faktoren ab. Ist der Verbraucher und Weinkonsument bereit, für heimische, qualitativ hochwertige Weine auskömmliche Preise zu bezahlen? Ist die Gesellschaft bereit, für die Erhaltung des Weinbaus als Kulturlandschaft, auch in topographisch schwierigen Lagen, ihren Beitrag zu leisten? Gelingt es, trotz des Strukturwandels, genügend junge Menschen für den Weinbau zu begeistern, um für die Zukunft genügend Betriebsnachfolger zu haben? Der Weinbau und die Weingärtnergenossenschaften haben in der Region eine lange Tradition, die sich weiter verändern, aber trotzdem erhalten bleiben wird.