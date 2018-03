Kirchheim Eine Bus-Wendeschleife als Anfang

Uwe Deecke

Bereits zwei Mal saß Bürgermeister Uwe Seibold in diesem Jahr mit der Firma Cronimet am Tisch, um über die Zukunft zu beraten. Das Karlsruher Unternehmen hatte seinen Standort am Neckar aufgegeben und ist in Gesprächen mit potenziellen Käufern, die das Gelände mit Bahnanschluss in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs nutzen könnten (die BZ berichtete).

Mit dem Bahnhofsgelände hat Kirchheim allerdings große Pläne. Die Gemeinde will nun einen kleineren Teil des Cronimet-Areals erwerben, um vor dem Bahnhofsgebäude das zu realisieren, was seit Jahren nötig wäre: eine Wendemöglichkeit für Busse, die derzeit noch über die Wilhelmstraße durchs Wohngebiet aus dem Ort herausfahren. „Uns geht es um eine komplette Neugestaltung“, sagte Seibold auf Anfrage der BZ.

Der Wendekreis soll so gestaltet werden, dass die Busse, die von der Landesstraße über die Bahnhofstraße kommen, auch dorthin wieder zurückfahren können. Ein barrierefreier öffentlicher Vorplatz mit Fahrradstellplätzen gehört ebenso mit zum Konzept, für das ein Investor gefunden werden muss, der die beiden gemeindeeigenen Gebäude gegenüber dem Bahnhof einer passenden Nutzung zuführt.

„Der gesamte Bereich gehört neu strukturiert“, sagte der Bürgermeister, auch im Hinblick auf den Schleichverkehr, der zunehmen dürfte. Denn er wie auch viele Kirchheimer befürchten diese Zunahme, wenn Tempo 30 an der B 27 eingeführt werden sollte und neue Ampeln installiert werden. „Harte Maßnahmen“ waren bereits im Verkehrsworkshop besprochen worden. Das bedeute noch nicht eine Vollsperrung der Bahnhof- und Wilhelmstraße, aber bauliche Einengungen, die es dem Schleichverkehr schwerer machen. Die Wilhelmstraße wäre theoretisch sperrbar, doch auch hier gibt es Anwohner, die dann wieder andere Straßen mit ihren Autos belasten würden. Die Hauptstraße mitten im Ort wäre es auch, und sie würde wiederum mehr Verkehr auf die Schillerstraße bringen. Eine Sperrung nur für Lkw könnte das Schlimmste eindämmen, wenn bei Tempo 30 wie im Verkehrsgutachten prognostiziert, 2000 Fahrzeuge täglich durch die Bahnhof- und Wilhelmstraße rollen würden.

Dazu kommt, dass das ganze Gebiet von Pendlern zugeparkt wird, die ihr Auto abstellen und mit dem Zug nach Stuttgart oder Bietigheim fahren. Dass die Entscheidungsträger die Tarifgrenzen fallen lassen und auch der Bahnhof Lauffen dann für Pendler eine Option wird, ist ein Hoffnungsschimmer für den Ort. „Ich hoffe, dass die Politik es vollends wahr macht“, sagte Seibold.

Dem Bahnhofsgelände und seinem Vorplatz kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Denn noch fahren hier die Pendler morgens und abends auf der Suche nach einem Parkplatz durch und womöglich auch bald zudem Fahrer, die die B 27 scheuen.

In jedem Fall muss ein Bebauungsplan dies alles erfassen und regeln, bevor die Veränderungssperre aufgehoben wird. Das Cronimet-Gelände dürfte nicht so einfach überplant werden, denn es ist noch nicht „entwidmet“, nachdem es einmal der Bahn gehörte. Als Sonderplangebiet liege es in der Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes, erklärte der Rathauschef, doch die Entwidmung sei letztlich eine Formalie. „Es gibt keine einfachen Lösungen“, so Seibold, der Verkehr komme am Bahnhof zusammen und mache es schwierig.