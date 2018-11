Ortsbild Ein wichtiges Stück der Ortsgeschichte

Freudental / Uwe Deecke

Am Sonntag wird er nun endlich übergeben: Der Freudentaler Mäuseturm konnte dank der Fördergelder saniert werden und wird weiter das Freudentaler Ortsbild prägen.

Das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist um einiges älter als das Schloss und wurde bis Mitte des letzten Jahrhunderts auch als Arrestturm bei kleineren Vergehen genutzt. Doch der alte Mäuseturm war am Ende sehr in Mitleidenschaft gezogen. Den Turm als ältestes Gebäude Freudentals und Teil der ältesten Schlossanlage zu erhalten, war daher der Wunsch von Bürgermeister Alexander Fleig und großen Teilen des Gemeinderates, der schließlich der Sanierung zustimmte. Rund 107 000 Euro kostete die Sanierung unterm Strich, und die Fördergelder erleichterten die Entscheidung. 22 500 Euro kommen vom Landesamt für Denkmalpflege, weitere 25 000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Kosten wurden schließlich auch durch Mittel der Ortskernsanierung gedeckt, so dass nur rund 30 000 Euro auf die Gemeinde entfallen.

Einiges zu tun

Zu machen war einiges: Schäden an der Mauerkrone mussten behoben werden, an den Fenstern gab es Risse im Mauerwerk. Das Dach wurde abgenommen, das Dachgebälk erneuert und es wurde neu gedeckt. Zum Abschluss standen noch die Sandstein-Erneuerung der Tür- und Fenstereinfassungen an, die die Freudentaler Firma Melchior übernahm. Der kleine Brunnen vor dem Turm wurde ebenfalls gereinigt und überholt, so dass der gesamte Bereich nach rund sechs Monaten Bauzeit am Sonntag saniert übergeben werden kann.

„Ich bin froh, das wir es gemacht haben, weil der Turm im Ortsbild gefehlt hätte“, so Bürgermeister Fleig auf Anfrage der BZ. Noch dazu in dem vertretbaren Kostenrahmen, der sich dank der Förderungen ergeben habe. Die Förderer werden am Sonntag um 14.30 Uhr auch dabei sein. Gisela Lasartzyk vom Ortskuratorium Stuttgart der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wird bei der Übergabe sprechen, genauso wie Christoph Grüber von Lotto Baden-Württemberg, das mit dem Landesamt für Denkmalpflege landesweit Projekte im Sport, im Sozialbereich und in der Kultur unterstützt.

Über die Nutzung des neu sanierten Mäuseturms hat man sich ebenso Gedanken gemacht. Weil die Zwischendecke weitgehend entfernt wurde, könnte man auf langen beleuchteten Fahnen mit Bilderreihen die Freudentaler Geschichte darstellen, so Fleig. Die jüdische Geschichte, das Schloss oder die Ortsmitte mit dem historischen Rathaus könnten so thematisch gezeigt werden. Auch der Freudentaler Arbeitskreis „Erinnern und Gedenken“ will sich in einem Projekt um den Turm kümmern. Er soll beim nächsten „Tag des offenen Denkmals“ im nächsten Jahr im Mittelpunkt stehen.