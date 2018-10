Besigheim Ein Teil für Betreuung, ein anderer für Schüler

Bietigheim-Bissingen / Michael Soltys

Sie soll Entlastung für die Eltern aus Ottmarsheim bringen, die ihre Kinder betreuen lassen wollen: Mit dem ersten Spatenstich wurde am Dienstagabend der Startschuss zum Bau der neuen Kindertagesstätte in Ottmarsheim gegeben. Bis sie bezugsfertig ist, wird es etwa ein Jahr dauern. Bürgermeister Steffen Bühler und die beteiligten Architekten und Planer hoffen, dass die Kita spätestens im November 2019 fertig wird.

Schon lange steht in Besigheim fest, dass der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen steigt und die Kapazitäten nicht ausreichen – trotz der Neubauten in der Friedrich-Kollmar-Straße, der Eröffnung der Kinderkrippe Abenteuerland, verschiedener Aufstockungen und privater Initiativen. In Besigheim hat ein Verein den Umbau einer früheren Druckerei zu einer Kita angekündigt. Um die Nachfrage in Ottmarsheim zu befriedigen, wurde der Kindergarten in der Keitländerstraße um einen Anbau erweitert, in dem zehn Krippenkinder unterkommen können.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Weil es aber auch damit nicht getan ist, folgt jetzt der Neubau in unmittelbarer Nähe des Grundschulgeländes. Damit schlägt die Stadt zwei Fliegen mit einer Klappe. Die neue Kita bietet Platz für eine Gruppe von zehn Kindern unter drei Jahren und für eine weitere Gruppe von 22 Kindern über drei Jahren. Doch auch die Raumprobleme der Kreuzäcker-Grundschule können auf diese Weise behoben werden. Denn im Neubau sind zwei neue Klassenräume, ein Kursraum und ein Raum für Lehrmittel untergebracht. Im Erdgeschoss wird ein Mehrzweckraum gebaut, der als Klassenraum, als Bewegungsraum für die Kinder der Tagesstätte oder für die Kernzeitbetreuung der Schüler genutzt werden kann. Die „Varianz“ des Neubaus ist denn auch das Merkmal, das Bürgermeister Steffen Bühler besonders hevorhob.

Was die Betreuung angeht, so meint Bühler, sei die Stadt in Ottmarsheim nach der Fertigstellung „auf der sicheren Seite“. Der Anbau in der Keitländerstraße werde vorerst weiter ebenfalls für die Kinderbetreuung genutzt, könnte später aber auch für Schulzwecke verwendet werden. „Es liegt eben alles nahe beieinander“, hob Bühler hervor.

Das Projekt ist nicht eben billig. Die Stadt geht nach bisherigen Schätzungen von Kosten in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro aus. Die Arbeiten für Rohbau und Technik sind bereits vergeben, sie allein sind mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Das Gelände ist bereits für den Neubau vorbereitet. Wie hoch die Summe ist, die letztlich über den Haushalt der Stadt beglichen werden muss, ist bisher noch unklar. Lediglich die Zusage über einen Zuschuss in Höhe von 240 000 Euro für die Zahl der betreuten Kinder ist bereits eingegangen, sagte Beigeordneter Klaus Schrempf.

Zuschüsse in Aussicht

Aus dem Ausgleichsstock des Landes hat die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 800 000 Euro beantragt. Dieser Antrag steckt aber noch in der Warteschleife und wird wohl erst im kommenden Jahr entschieden. „Man hat uns aber Hoffnung gemacht“, sagte Bürgermeister Bühler. Noch nicht entschieden wurde auch über einen Zuschussantrag über 170 000 Euro für die Schulfläche in dem Gebäude.