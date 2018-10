Löchgau Durch die Luft an ihren Platz

Michael Soltys

Am späten Donnerstagvormittag war es geschafft: Matthias Stickel, Chef des gleichnamigen Löchgauer Unternehmens, Mitarbeiter der spanischen Spedition aus Bilbao und die Mannschaft der Bietigheimer Firma Wiesbauer hatten ein 90 Tonnen schweres Bauteil einer neuen Presse sicher über das Dach in die neue Halle des Unternehmens in der Porschestraße gehievt und an seinem Platz aufgestellt.

Eigenhändig kontrollierte der Chef der Blechbearbeitungsfirma, ob die Seile am richtigen Platz waren und drehte das schwere Teil um 90 Grad, als es einmal in der Luft war. „Das ist mir zu heiß“, machte Stickel deutlich, wie wichtig die neue Hydraulik-Maschine für sein Unternehmen ist. „Da will ich dabei sein.“ Schließlich will Stickel auf die Anforderungen eingestellt sein, die sein wichtigster Kunde, die Automobilindustrie an ihn stellt. Mit seinen 95 Mitarbeitern befasst sich das Unternehmen vor allem mit dem Prototypenbau, stellt Blechteile in kleiner Stückzahl für neue Modelle der Autobauer her, die später an „Erlkönigen“ montiert und erprobt werden, bei Langzeitversuchen etwa oder bei Crashtests.

Und deren Anforderungen steigen in zweierlei Hinsicht. Der Trend zu Elektrofahrzeugen mit Batteriewannen, erfordert stabile Blechteile über einen Großteil der Grundfläche eines Pkw, die zudem sehr dick sein müssen, erläutert Stickel. „In dieser Kombination brauchen wir eine hohe Presskraft“. Und dafür war die bisher größte Presse des Unternehmens mit einer Kraft von 800 Tonnen nicht ausgelegt. Die neue Maschine kann die Bleche mit bis zu 2000 Tonnen Kraft in Form bringen, hebt er hervor. Sie dient zudem auch dazu, Teile herzustellen, die eine leichte Bauweise der Pkw garantieren. Dazu muss die Festigkeit der Materialien erhöht werden. „Und dafür braucht man Kraft“, sagt Stickel.

Täglich ein weiteres Teil

Mit der gelungenen Platzierung des größten Bauteils der Presse ist es nicht getan. Eine Woche lang wird der größte Kran der Firma Wiesbauer täglich ein weiteres Teil in die Halle hieven und dabei die zwölf Meter hohe Hürde der Halle überwinden, 14 Tage dauert der Einbau. Die Halle wurde eigens für die neue Presse gebaut. Jeden Tag wird ihr Dach abgetragen und wie am Donnerstag neben der Halle abgelegt. Ein vier Meter tiefer Keller musste ebenfalls angelegt, werden, damit die Maschine Platz findet, so Stickel. Der Aufwand lohnt sich, denn die Investition von etwa zwei Millionen Euro ist sehr langfristig angelegt. „Diese Presse läuft über Jahrzehnte“, sagte Mathias Stickel, „und nicht nur für die nächsten acht Jahre.“ Fast hätte das Wetter dem Firmenchef und den Wiesbauer-Mitarbeitern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch es nieselte nur leicht und auch der Wind hielt sich in Grenzen. Dass der Wind zu stark werden könnte, „war unsere größte Sorge“, sagte Christoph Kriegel von der Firma Wiesbauer. Um ihn zu messen, drehte sich oben am Kran eigens ein Windrad.

Info Die Stickel GmbH Blech-Umformtechnik produziert in Löchgau mit 95 Mitarbeitern Teile in kleinen Stückzahlen für den Prototypenbau. Im vergangenen Jahr 2017 erzielte sie einen Umsatz von 11,7 Millionen Euro.