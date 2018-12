Freudental Dünnes Eis im Sommer 1938

Freudental / Susanne Yvette Walter

Der Mannheimer Fotolaborant Erich Sonnemann hat sein Freudental, wo er Verwandte und Freunde hatte, im Sommer 1938 mit der Kamera eingefangen und damit unwissentlich eines der wichtigsten Zeugnisse ländlichen jüdischen Lebens in Freudental hinterlassen.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, dieser Satz gilt auch hier. Das Pädagogisch-Kulturelle Centrum (PKC) zeigt in einer eigenen Ausstellung 20 Abzüge dieser Schwarz-Weiß-Fotografien. Es sind Szenen aus dem ländlichen Leben bei Sonnemanns letztem Besuch in Freudental, bevor er in die USA emigrierte und damit überlebte. Seine Tochter Toby Sonneman fand eine Flut von Negativen, darunter rund 50 Aufnahmen aus Freudental. 20 davon zeigt nun die Ausstellung. Die moderne Technik ermöglicht Abzüge der Fotografien, die zeigen, wie die jüdische Landbevölkerung damals mit vereinten Kräften die Ernte einholte, wie damals Schafe in der idyllischen Landschaft um Freudental gehütet wurden, wie man miteinander lachte und scherzte in einer Arbeitspause.

Idylle mit baldigem Ende

„Mag sein, dass mein Vater schon geahnt hat, dass diese ländliche Idylle bald ein Ende hat“, lässt Sonneman die Vernissagebesucher am Sonntagvormittag im PKC wissen. Sie war extra aus Amerika gekommen, um bei der Ausstellungseröffnung dabei zu sein. Toby Sonneman und der Historiker Steffen Pross übernahmen die Einführung. Zur Ausstellung gibt es auch eine Buchpräsentation im Rahmen der Freudentaler Blätter. Bezeichnend ist hier die Aussage „Der Pogrom markierte die Wende“, der auch für die Situation der in Freudental lebenden Juden gilt. Ab diesem Scheitelpunkt begann die systematische Verfolgung bis zur Deportation und Hinrichtung in den Konzentrationslagern.

Wer sich den Bildern nähert, blickt in geschäftige Gesichter, die eher heiter und energisch wirken. „Kein Mensch hätte sich eine Katastrophe diesen Ausmaßes vorstellen können“, sagt Pross. „Das Gedenken an die organisierten Pogrome des Novembers 1938 steht deshalb im Mittelpunkt des PKC-Herbstprogrammes. Passend dazu zeigt die Ausstellung erstmals Fotos aus dem jüdischen Freudental im Sommer 1938 – dem letzten, in dem sich Juden in ihrem “kleinen Dorf“ noch heimisch glauben konnten.

Zur Vernissage gab es Country-Livemusik aus den USA von der Enkelin Erich Sonnemanns, Aviva Steigmeyer. Sie spielt Gitarre, ihr Partner Roy Pilgrim Geige. Und während Erich Sonnemann sich bewusst für die Emigration entschieden hatte, wussten seine Fotomodelle nicht, dass auch sie bald Abschied nehmen mussten von ihrer Heimat Freudental, denn die Reichskristallnacht stand im November 1938 unmittelbar vor der Tür.

Auch der junge fotografierende Zionist wusste nicht, dass die Heimatgefühle der in Freudental lebenden Juden eine Illusion waren. Erich Sonnemanns Fotografien lassen eine vergangene Welt wieder lebendig werden. Es gibt auch einige Portraits von Freudentaler Juden zu sehen, und man bekommt einen malerischen Blick in die landwirtschaftliche Arbeit in Freudental vor der Motorisierung. „Einige Fotos sind aufgebaut wie ein Gemälde, ohne dass die Fotos deshalb gestellt wirken würden. Man erkennt den Profi, der auch gerne mal mit der Bilddiagonalen spielt“, beobachtet der Historiker.