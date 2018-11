Kirchheim Die Mauer muss weg

Kirchheim / Uwe Deecke

Es ist nur ein kleiner Bebauungsplan, der sich aber seit 2009 verzögert: An der Brackenheimer Steige will die Gemeinde Kirchheim eine Wohnbebauung in Südhang-Lage ermöglichen, was bislang an einer Natursteinmauer scheitert.

Das Büro KMB arbeitete dazu den Bebauungsplan „Nördlich des Friedhofs und der Brackenheimer Straße“ aus, der nun nach der artenschutzrechtlichen Prüfung ins Stocken kam. Einige Mauereidechsen waren an der rund 100 Meter langen Trockenmauer gefunden worden, die nun umgesiedelt werden müssen. Die Art und Weise, wie das geschehen soll, war nun Thema im Gemeinderat am Donnerstag.

Ursprünglich sei geplant gewesen die Mauer stehen zu lassen, erklärt Kirchheims Bürgermeister Uwe Seibold auf Anfrage der BZ. Das hätte eine Straße hinter den vier Gebäuden bedeutet, um die Zufahrt und die erforderlichen Stellplätze zu schaffen. Inzwischen aber, so Seibold, werde die Mauer zwar als Biotop aber in ihrer Funktion als beeinträchtigt bewertet. Daher soll weiter nördlich am Hang ein Ausgleich in Form einer zweiten Mauer geschaffen werden, was zu erheblichen Mehrkosten führt. Die alte Mauer muss so nicht stehen bleiben und auf die Straße kann verzichtet werden, weil dann direkt an Stelle der Mauer Garagen und Stellplätze möglich wären. Voraussetzung für die Genehmigung des Landratsamts ist, dass der beauftragte Biologe zuvor alle Tiere umgesiedelt hat.

Schutzcharakter geht verloren

„Als wesentliches Ergebnis lässt sich bislang festhalten, dass nach neueren Auffassungen des Umweltministeriums die Trockenmauer als gesetzlich geschütztes Biotop entlang der Brackenheimer Straße seinen Schutzcharakter durch die Neubebauung vollständig verlieren würde. Das bedeutet, dass die Trockenmauer nicht, wie bislang gefordert, vollständig erhalten bleiben muss, sondern im Gegenteil die Trockenmauer an anderer Stelle ersetzt werden muss“, beschreibt die Vorlage zum Tagesordnungspunkt die neue Rechtslage. Die neue Mauer wird auf rund 100 000 Euro geschätzt und stellt mit den Planungskosten einen erheblich höheren Aufwand dar. Für diese Leistung des Büros KMB fallen inklusive der notwendigen Vorabstimmungen Planungskosten von rund 7250 Euro brutto an.

Zwei Möglichkeiten der Vergrämung der Eidechsen, die dann stattfinden muss, wurden auf der Sitzung vorgestellt. Möglich wäre es, das Gelände mit 1600 Quadratmetern Folie abzudecken und so die Tiere zum Abwandern zu bewegen. Allerdings ist das Gelände so steil, dass bei Starkregen viel Wasser über die Folie zur Brackenheimer Steige hinab fließen würde. Daher schlug die Verwaltung die zweite Möglichkeit der Vergrämung vor: Das Einfangen mit Schlinge und spätere Versetzen der Tiere, was vom beauftragten Büro Pustal ab März 2019 umgesetzt werden kann. Bei dieser Maßnahme wäre mit Kosten in Höhe von 8125 Euro brutto zu rechnen.

Schlechtes Verhältnis

Die Fangaktion kann jedoch erst im kommenden Frühjahr erfolgen, sodass sich der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens bis zum Sommer hinzieht. Dass hier Aufwand und Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis mehr stehen, wurde im Gemeinderat kritisiert. Das Gremium stimmte anschließend dennoch der Beauftragung des Büros Plustal zu, das im Dezember mit der Vorplanung und ab Frühjahr mit dem Einfangen und Versetzen der Zauneidechsen beginnen wird.