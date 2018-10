Tag der offenen Tür Die Jugend und die Aktiven zeigen ihr Können

Bönnigheim / bz

Trotz des nasskalten Wetters war das Oktoberfest der Bönnigheimer Feuerwehr in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet. Eröffnet wurde der Tag der offenen Tür am Samstag mit einer Übung der Jugendfeuerwehr, in der ein Brandeinsatz simuliert und mit zwei Fahrzeugen gelöscht wurde. Der Abend in der Fahrzeughalle war wieder gut besucht.

Musik mit Dudelsack

Der Sonntag begann wie gewohnt mit einem Gottesdienst, den der Bönnigheimer Pfarrer Ulrich Harst leitete. Nach dem Weißwurstfrühstück hatte das „Café Florian“ in der Halle geöffnet, wo es später Musik der Backdraft Pipes & Drums gab. Der einzige Musikzug mit Dudelsack weit und breit beschallte die Fahrzeughalle, weil das Wetter eine Aufführung draußen verhinderte.

Vor allem Familien waren gegen 14 Uhr hier, die hier ihren Nachwuchs mit Waffeln und Pommes versorgten. „Der Junior will Feuerwehr gucken“, sagte Vater Sammy Eskridge, der seinem Sohn eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto versprochen hatte. „Bönnigheim hat so ziemlich die einzige Feuerwehr, wo das noch möglich ist“, sagte der Familienvater, der anschließend auch die Schauübung draußen verfolgte.

Diesmal war die Einsatzabteilung am Werk mit dem neuen Hilfslöschfahrzeug, das einen Einsatz simulierte. Im roten Fiat Cinquecento war ein Verunglückter zu befreien, was die Wehrleute auch professionell erledigten. Kommandant Mike Etzel erklärte am Mikrofon das Vorgehen, bei dem am Ende vom Fiat nicht mehr viel übrig blieb. Der Wagen wurde mit Holzblöcken standsicher gemacht, bevor der Spreizer die Türen aufbog, um Zugang zum „Verletzten“ zu bekommen.

Beleuchtet wurde alles vom Lichtmast, den die Einsatzkräfte auf dem HLF aufstellten. „Das neue Fahrzeug ist für Verkehrsunfälle optimal ausgestattet“, erklärte Etzel den Zuschauern, die auf dem Parkplatz das Geschehen verfolgten. Mittlerweile war mit der Schere auch das Dach abgetrennt und mit der Säge die Frontscheibe ausgeschnitten.

Runde im Feuerwehrauto

Nach der Übung durfte dann gratis im Fahrzeug mitgefahren werden. Eine kleine Runde gab den Kindern einen Einblick ins Innere und machte vielleicht Lust auf mehr. Hier sind die Bönnigheimer sehr erfolgreich. Zu den 70 Mitgliedern der Einsatzabteilung kommen 35 Mitglieder der Jugendwehr, die man an der Grundschule für die Feuerwehr gewinnt.