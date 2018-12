Kirchheim Die großen Ausgaben kommen noch

Kirchheim / Uwe Deecke

Erstmals seit Jahren rechnet Kirchheim mit einem positiven Ergebnishaushalt für 2019. Doch es stehen in den nächsten Jahren mit der Schulerweiterung und der Hallensanierung gewaltige Ausgaben an.

Am Donnerstag wurden auf der Gemeinderatssitzung die Beratungsergebnisse aus der Klausurtagung sowie die aktuelle Finanzplanung vom neuem Kämmerer Jürgen Bothner präsentiert. Nach 13,2 Millionen Euro im letzten Jahr steigen nach dem Plan die ordentlichen Erträge auf 14,8 Millionen Euro, dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 324 700 Euro. Auch für den weiteren Finanzplanungszeitraum der Jahr 2020 bis 2022 ergibt das veranschlagte ordentliche Ergebnis jeweils einen Überschuss in ähnlicher Höhe. Steigende Zuweisungen machen sich positiv bemerkbar: Die Schlüsselzuweisung des Landes steigt von 1,92 Millionen auf 3,07 Millionen im nächsten Jahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich in diesem Zeitraum von 3,1 Millionen auf 3,37 Millionen Euro.

Im Finanzhaushalt rechnet die Kommune mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 18,5 Millionen Euro, wovon 14,4 Millionen auf die laufenden Verwaltungstätigkeiten entfallen und 2,4 Millionen auf Investitionstätigkeit (Zuschüsse) sowie 1,7 Millionen auf Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen werden auf insgesamt 18,5 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen 13,4 Millionen auf die laufende Verwaltungstätigkeit, 4,8 Millionen auf Investitionstätigkeit sowie 303 000 Euro auf Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

Einen großen Sprung machen die Personalkosten der Kommune aufgrund der Ausgaben im Betreuungsbereich. Sie erreichen nun 5,15 Millionen Euro nach 4,2 Millionen im Vorjahr. Nach hinten verschoben wurden aufgrund unerwartet hoher Kosten in Höhe von rund acht Millionen Euro die Sanierung und Erweiterung der Gemeindehalle. Fürs nächste Jahr fallen nur Planungskosten in Höhe von 200 000 Euro an. Beginnen soll im nächsten Jahr aber die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule, für die eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Millionen Euro nötig wird. Die Errichtung der kommunalen Pflegewohngruppe fällt im nächsten Jahr mit 955 000 Euro ins Gewicht. Für den Bau der Busschleife am Bahnhof sind für die Jahre 2019 und 2020 insgesamt 450 000 Euro vorgesehen, die vor allem durch den Grundstückserwerb von der Firma Cronimet erforderlich werden.

Erste Zuschüsse sind bewilligt

Die ersten 1,2 Millionen Euro Zuschuss für die Sanierung der Schule seien bereits bewilligt, die Aufstockung der Sanierungsmittel aus dem Landessanierungsprogramm ebenso beantragt wie die Mittel zur Schulbauförderung, machte Bürgermeister Uwe Seibold in seiner Haushaltsrede zur Finanzplanung deutlich. Die Anträge für die Bewilligung für Mittel aus dem Ausgleichsstock des Landes seien ebenso in Vorbereitung wie auch die Zuschussanträge für die Realisierung der Pflege-Wohngruppe. Klar sei „dass diese Herausforderung nur gestemmt werden kann, wenn es gelingt, die hierfür erforderlichen Zuschüsse zu erhalten“.

15,5 Millionen Euro wären dies im Idealfall bis zum Jahr 2022, und es müssen Kredite aufgenommen werden. Die Kommune plant bis dahin Kreditaufnahmen über 2,6 Millionen Euro. Veräußerungen von Bauplätzen sollen rund 7,3 Millionen Euro in die Kasse bringen.