Blutspende Die etwas andere Faschingsveranstaltung

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

In der Bönnigheimer Sporthalle sind rund 20 ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder einmal den ganzen Nachmittag voll im Einsatz: „Zwischen 300 und 400 Blutspender kommen in jedem Jahr am Rosenmontag“, sagt Bereitschaftsleiter Jens Kübler bei der mittlerweile traditionellen Veranstaltung.

Der Blutspendetermin am Rosenmontag in Bönnigheim wird sehr gerne angenommen. „Das ist einer der Termine, der am meisten wahrgenommen wird“ lacht Jens Schmitz vom DRK-Ortsverein Bönnigheim. Seine Aufgabe an diesem Rosenmontag ist es, die Spender zu begrüßen und ein formelles Procedere in Gang zu bringen. „Am Anfang haben wir sogar eine Warteschlange, und man kann schon von einem kleinen Ansturm sprechen“, freut sich Kübler, der seit 2011 Bereitschaftsleiter beim DRK-Ortsverein Bönnigheim ist. Er ist ein Urgestein in Sachen sozialem Engagement. „Mit elf Jahren bin ich im Jugendrotkreuz eingestiegen und seitdem dabei“, lässt er wissen.

Seit mehreren Jahren findet der Blutspendetermin am Rosenmontag mit großem Erfolg in der Sporthalle statt. „Blutspenden am Rosenmontag in Bönnigheim. Das ist längst zum festen Begriff geworden. Das wissen die Spender“, eklärt Kübler.

Und ein bisschen Spaß darf ja trotzdem sein. „Wir dekorieren immer faschingsmäßig. Schließlich sind wir ja auch in der heißen Phase der fünften Jahreszeit. Wir haben uns auch schon verkleidet. Doch Vorsicht: Das ist kein Gauditermin und deshalb haben wir es wieder gelassen. Es geht hier schließlich darum, Leben zu retten. Wenn jemand verkleidet kommen möchte, dann haben wir da nichts dagegen“, macht Kübler deutlich und erzählt: „Das hat es alles schon gegeben. Die Dekoration gehört dazu, ebenso das kalte Büfett. Wir wollen schließlich, dass sich unsere Spender bei uns wohlfühlen“, betont er.

Und wie sieht es mit Restalkohol im Blut aus? Am Rosenmontag ist das ja nicht so unwahrscheinlich. Aber Fehlanzeige. „Ich kann mich in all den Jahren, die ich jetzt hier mitarbeite, nicht daran erinnern, dass mal jemand betrunken oder gar nur angetrunken gekommen wäre“, erklärt Kübler und fügt hinzu: „Wer Blut spenden geht, ist in der Regel verantwortungsvoll seinen Mitmenschen gegenüber. Er macht das aus Nächstenliebe und Menschlichkeit. Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass da schwarze Schafe dabei sind.“

Traditionsveranstaltung

Beim Blutspendetermin am Rosenmontag kann man von einem Traditionstermin sprechen, denn die Bönnigheimer Ortsgruppe hat bereits in den 1960er-Jahren damit angefangen. Warum weiß keiner mehr so genau. „Ein Vorteil ist, dass Ferien sind und dass viele frei haben“, sagt Jens Schmitz aus dem Bönnigheimer DRK-Team. Von Anfang an dabei ist auch Heide Brodbeck ein Urgestein von einem Spender. „Es ist der Wille, Gutes zu tun, der die Menschen hierher zieht“, beschreibt sie auch ihre eigene Intention.