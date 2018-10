Schwerpunkt Bürgerprotest Der Nagel musste weg, aber er blieb

14. Dezember 2012: Die Löchgauer können es nicht fassen und protestieren: Der große stählerne Nagel auf dem Kreisel am Ortsausgang soll weg – nachdem er zehn Jahre an diesem Platz gestanden hat. © Foto: Helmut Pangerl

Von Michael Soltys

Das hatte es in Löchgau bis dahin noch nicht gegeben. Dick verpackt, in orangefarbenen und gelben Westen marschierten die Bürger vor die Tore des Ortes, um zu protestieren: „Unser Nagel muss oben bleiben“, lauteten die Protestparolen auf den Plakaten, wohl angelehnt an die Formulierungen der Gegner von Stuttgart 21. Zwei Nägel zierten die Banner, zwischen ihnen ein Stern, ein Symbol, das dem Ortswappen entlehnt war.

Was die Demonstranten so auf die Palme brachte: Die überdimensionalen Nägel aus Stahl, die den Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Bietigheim schmückten, sollten weg. So hatte es die BZ zwei Wochen zuvor berichtet und so war es im Gemeinderat besprochen worden. Zehn Jahre lang hatten die blau gestrichenen Nägel bis dahin eine Art Kunstwerk im Zentrum des Kreisverkehrs gebildet, ohne dass es jemanden gestört hätte oder der Kreisverkehr sich wegen des Nagels als unfallträchtig herausgestellt hätte. Sie erinnerten an die Nagelfabrik in Löchgau, deren 100 Jahre währende Geschichte im Ort sogar mit einem eigenen Museum gewürdigt wird.

Und dann kamen die Europäische Union und ihr verlängerter Arm auf dem Landratsamt in Ludwigsburg. Laut den Vorschriften der EU dürfen auf Kreisverkehren außerhalb geschlossener Ortschaften keine starren Hindernisse errichtet werden. Darauf berief sich Landrat Dr. Rainer Haas und setzte sich daran, im Landkreis Ludwigsburg 18 von damals 60 Kreisverkehren zu entschärfen. Einen Ermessensspielraum seiner Behörde sah er nicht.

Er dürfte zu Beginn kaum damit gerechnet haben, dass die Löchgauer einfach nicht locker ließen. Landesweit machte die Geschichte vom Löchgauer Kreisel die Runde. „Die sonst so gepriesene Bürgernähe wird mit Füßen getreten“, ereiferten sich damals Bürger und Gemeinderäte. Die Gemeinde strengte eine Klage gegen das Vorgehen der Behörde in Ludwigsburg an. Sogar der baden-württembergische Städtetag mischte sich ein. Dessen damaliger Präsident Gerhard Mauch sprach von Überreglementierung und Überstandardisierung. Seiner Ansicht nach wurden die Vorgaben der EU und des Landes Baden-Württemberg viel zu restriktiv ausgelegt.

Viel Kritik am Landrat

Viel Kritik hagelte auf Landrat Haas ein. Der jedoch verwies darauf, dass ihm das Land Baden-Württemberg die Sache eingebrockt habe – und zwar in Form eines Erlasses durch Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen. Erst ein Jahr nach den Protesten ließ Hermann ein Umdenken erkennen. Bei einer Pressekonferenz in Stuttgart machte er deutlich, dass auch andere Arten der Verkehrssicherung in Betracht kommen als der Abbau: Warnschilder, Tempobeschränkungen oder auch eine nächtliche Beleuchtung.

Die Gerichte brauchten schließlich nicht über Nägel und Kreisverkahr in Löchgau zu entscheiden. Landratsamt und Gemeinde fanden einen Kompromiss, der es den Löchgauern erlaubte, die Skulptur in neuer Form zu behalten und das Bedürfnis des Landratsamtes nach Verkehrssicherheit trotzdem befriedigte. Im Oktober 2013, fast ein Jahr nach den Protesten, wurde er im Löchgauer Gemeinderat verabschiedet: Die stählernen Nägel wurden abgebaut und durch eine Skulptur aus Plastik ersetzt, das Fundament wurde etwas zurückgesetzt. Die Original-Skulptur fand eine neue Heimat auf einem Wiesenstück nahe der Nagelfabrik, wo es bis heute auf die Geschichte verweist.