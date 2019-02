Freudental Der Kreisverkehr kommt schneller als erhofft

Freudental / Von Uwe Deecke

Auch wenn ab Ende März die Straße nach Bönnigheim für die Sanierung wochenlang gesperrt sein wird, ist die L 1106 für Freudental ein Dauerproblem. Ein Kreisverkehr wurde nun untersucht und soll die Situation entschärfen.

Zwei Punkte seien ausschlaggebend für die Untersuchung gewesen, erklärte Bürgermeister Alexander Fleig am Dienstag vor dem Gemeinderat. Zum einen die anstehende Sanierung der L 1106 nach Bönnigheim und später auch durch Freudental, zum anderen das Alleenfeld, wo ein Neubaugebiet mit Supermarkt entstehen wird. Das Nadelöhr wird der Knotenpunkt vor dem Schloss sein, der dann noch stärker befahren wird als bisher.

Sven Anker vom Karlsruher Büro Modus Consult stellte auf der Sitzung die Zahlen vor, die man Ende Oktober mittels Kamera einen Tag lang festgestellt hatte. Kein Spitzentag im Erlebnispark Tripsdrill, sondern eher ein schwach besuchter Tag, wie Fleig vom Erlebnispark berichtet wurde. Denn dorthin fahren viele Besucher über Freudental, was den Gemeinderat beunruhigt, seit der Park bekannt gab, erweitern zu wollen (die BZ berichtete). Es kommt bereits jetzt in den Spitzenstunden zu Rückstaus auf dem Königsträßle, und es ist dann schwer, auf die L 1106 zu kommen.

„Der Knotenpunkt muss ausgebaut werden, entweder mit zusätzlichen Abbiegestreifen oder Kreisverkehr“, fasste der Planer das Ergebnis zusammen. Ohne einen Ausbau ergebe sich eine Überlastung, denn der Supermarkt würde rund 1400 Pkw-Fahrten zusätzlich bedeuten. Die Prognose bis zum Jahr 2030 geht von weiteren Steigerungen aus: 13 Prozent mehr an Leichtverkehr und 16,7 Prozent mehr an Schwerverkehr muss der Knotenpunkt dann bewältigen.

10 200 Fahrzeuge an einem Tag

Aktuell waren es im Kurvenbereich an diesem Oktobertag 10 200 Fahrzeuge, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr gab es hier knapp 10 Prozent des Tagesaufkommens. Mit einer Ampelanlage ergebe sich ein Rückstau von 90 Metern und würde die Zufahrt zum Markt überstauen, an Spitzentagen wären es 110 Meter, so die Prognose. „Der Knotenpunkt ist im Bestand bereits ausgelastet und in der Prognose nicht leistungsfähig“, erklärte der Karlsruher, mit einem Kreisverkehr habe man nachgewiesen, dass der Verkehr abgewickelt werden könne. Wie dieser aussehen könnte, dazu gab es zwei Varianten: Drei Zufahrten sowie die separate Zufahrt zum Allleenfeld im Kurvenbereich oder die direkte Anbindung an den Kreisel, die nach Ansicht der Gemeinderäte die bessere Wahl wäre.

Aus diesem Grund muss auch das Alleenfeld neu überlegt werden, das dann eine andere Zufahrt bekommen würde als geplant. Und die Kommune muss sich an den Kosten beteiligen: Ein Viertel des Kreisverkehrs müsste sie bezahlen, denn eine Straße dorthin baut sie dann selbst.

Sowohl Vertreter des Landratsamts als auch des Landes, das die Sanierung der L 1106 bezahlt, waren im Rathaus und vor Ort, um eine schnelle Lösung zu finden, schließlich möchte der Markt nächstes Jahr eröffnen. „Von beiden Seiten wird der Kreisverkehr empfohlen“, so Alexander Fleig, der mit einer so schnellen Einigung nicht gerechnet hatte. „Eine Ampel gäbe Probleme mit dem Denkmalschutz“, sagte Helmut Schrenk von der Bürgergruppe, der sich mit der Kreisel-Lösung anfreunden konnte. „Unsere Annahmen haben sich massiv bestätigt“, erklärte sein Fraktionskollege Norbert Schmatelka zu den errechneten Zahlen.

Weil man das Neubaugebiet nicht gefährden möchte, wolle man bereits im April mit dem Verfahren starten, erklärte Fleig. Der Landkreis habe die Finanzierung im Haushalt 2020 zugesagt, das Land für 2020/2021. Die Planung wäre von der Kommune zu leisten, nachdem es beim Land an Kapazitäten fehlt. Dafür will die Verwaltung das Büro Modus beauftragen, das die Entwürfe und Planungen erarbeiten soll. Der entsprechende Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.