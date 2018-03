Geburstag Der Garten als Jungbrunnen

Freudental / Susanne Yvette Walter

Ihr hundertster Geburtstag ist auch schon wieder zwei Jahre her, wer kann das schon von sich sagen? Und Olga Vix aus Freudental ist geistig noch so rege, dass sie gerne kommuniziert. Einmal in der Woche bekommt sie Besuch von der 86-jährigen Mathilde Blattert, die zum Plaudern vorbei kommt. Die 86-Jährige könnte ja eigentlich ihre Tochter sein.

Olga Vix lebt bei ihrer jüngeren Tochter Irmgard König. Die 73-Jährige arbeitet zwar noch in der eigenen Firma mit, tut aber dennoch alles dafür, dass es ihrer Mutter sowohl psychisch als auch körperlich an nichts mangelt. Deshalb sitzt die Jubilarin an ihrem 102. Geburtstag gelassen in ihrem Zimmer und schaut dem Frühling entgegen. „Wir brauchen keinen Pflegedienst. Meine Mutter ist noch bei klarem Verstand. Sie kleidet sich selbst an und ist darauf auch stolz. Sie isst selbstständig, wenn man ihr das Essen klein schneidet“, erzählt die Tochter, die sich darüber freut, dass ihre Mutter noch nie ernsthaft krank war.

Die mehrfache Uroma Olga Vix stammt aus Bessarabien am Schwarzen Meer. Sie wuchs als Zweitjüngste mit acht Geschwistern auf. Heute lebt nur noch die Jubilarin. Weil ihr sämtliche Freunde und Verwandte außer ihrer Tochter weggestorben sind, freut sie sich umso mehr über den Kontakt zu der 86-jährigen Mathilde Blattert.

Bis zu ihrem 90. Geburtstag bestellte die Seniorin ihren Garten in Kleinsachsenheim komplett selbst. Denn ihr Mann starb schon vor 30 Jahren im Jahr 1988. Auf dem 16 Ar großen Grundstück pflanzte sie alles an, was man zu einem gesunden Leben braucht, so, wie sie es von Zuhause gelernt hatte. Die Liebe zum Gemüseanbau hat sie in die Wiege gelegt bekommen, da sie aus einer Bauersfamilie stammt.

Auch ihr Stiefvater war ein Landwirt. Olga Vix leiblicher Vater verunglückte, als sie sechs Jahre war. Die Mutter heiratete daraufhin noch einmal einen Mann, der zusätzlich sechs Kinder in die Ehe mitbrachte. Mit 15 Jahren fing Olga Vix an in verschiedenen Haushalten zu arbeiten, mit 22 Jahren heiratete sie ihren Mann Alexander Vix. Kurz darauf kam die erste Tochter Ella auf die Welt. Dass die junge Familie nach Polen umsiedeln musste, ist dem Krieg geschuldet. 1945 erfolgte die Umsiedlung von Polen nach Börnste in Westfalen. Nach neun Jahren in Westfalen entschied sich die Familie, ein eigenes Heim in Kleinsachsenheim zu bauen. Das Haus auf dem großzügigen Grundstück wurde für Olga Vix und ihre Familie endlich zu einer richtigen Heimat.

Harmonie in Freudental

Bis weit über 80 versorgte sie die ganze Familie mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten und bekochte alle. Obwohl ihr der Schritt schwerfiel, holte sie ihre Tochter vor neun Jahren zu sich ins Haus nach Freudental, wo die Jubilarin im Erdgeschoss ganz nah am Garten lebt. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist spürbar harmonisch. Und genau das ist wahrscheinlich einer der Impulse, dass sie ihr Leben auch im hohen Alter genießen kann.