Bönnigheim Der Chor da capo zeigt sich von all seinen Facetten

Bönnigheim / bz

Auf dem Kirchenvorplatz der evangelischen Cyriakuskirche in Bönnigheim duftete es nach Glühwein und bereits eine halbe Stunde vor Türöffnung standen die Zuhörer von dem jungen Chor da capo Bönnigheim Schlange, um einen der besten Plätze in der Kirche zu erhalten. Der Chorleiter Jörg Thum spielte auf seinem E-Piano, langsam hörte man aus dem Hintergrund den Chor, der singend die vollbesetzte Kirche betrat und sich zu dem Lied „Halleluja Salvation and Glory“ auf der Bühne aufstellte. Mit seiner Liedauswahl präsentiert Jörg Thum laut Mitteilung wieder einmal das musikalische Können seines Chores. Ganz präzise und fein wurde einerseits das Lied „you raise me up“ präsentierte, andererseits kam Stimmung auf als afrikanische Gospel mit Trommelbegleitung durch Beate Jung vorgetragen wurden. Auch in der Jugend gibt es bereits eine hoffnungsvolle Solistin, Luisa Scheurenbrand, die selbstbewusst Ihr Solo vortrug. Moderatorin Sandra Rughöft führte durch den Abend. Ruhige Gospel wie „Peace be unto you“ wechselten sich ab mit stimmungsvollen Liedern wie „Lead me to the rock“. Nach dem letzten Lied „Today is the day“ mit stehenden Ovationen wurde es noch mal still in der Kirche. Da capo sang „Vater unser“ und zog mit dem Lied von der Bühne.