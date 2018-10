Partnerschaft Dem Trinkwasser auf der Spur

Kirchheim / Susanne Yvette Walter

Seit 15 Jahren besteht die Partnerschaft der Gemeinde Kirchheim mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen, was die Trinkwasserversorgung angeht. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens dieser Kooperation boten die Gemeinde Kirchheim und die Stadtwerke am Sonntag Fahrten an mit dem „Swibi-Bus“, wie der Bus der Stadtwerke liebevoll unter Insidern genannt wird, zu Hochbehältern und Brunnen.

Vor dem Rathaus in Kirchheim zeigen die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen Präsenz mit einem Infostand. Die freiwillige Feuerwehr bläst zum „Wasser marsch“ mit der großen Feuerwehrspritze – die Attraktion für Kinder. Die Kirchheimer Floriansjünger übernehmen die Bewirtung der Neugierigen, die mit dem „Swibi“-Bus fahren und sich zeigen lassen wollen, wie unser Trinkwasser gewonnen und überwacht wird. Stündlich bringt der Bus Bürger an die Knotenpunkte der Wasserversorgung in Kirchheim.

Mit an Bord: Bürgermeister Uwe Seibold: „Mit Beginn der Kooperation hat sich die Wasserversorgung in Kirchheim entscheidend weiterentwickelt. Wir haben auch einen siebenstelligen Betrag investiert und sind nun auf einem sehr guten Stand. Mit diesem Geld wurde sehr viel in der Infrastruktur und in der Steuerung erneuert“, sagt er. In den 15 Jahren haben Stadtwerke und Gemeinde so viel gemeinsam bewegt, dass sie sogar eine Vorbildfunktion für andere Gemeinden übernommen haben. „Man kauft sich sein Wissen und ist doch Herr im eigenen Haus. Das Ganze hat nur Vorteile“, erklärt auch Ute Grothe, die Pressesprecherin der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen aus der Perspektive der Stadt Kirchheim. „Wir zeigen vor Ort heute deshalb genau, wie in Kirchheim die Wasserversorgung funktioniert, weil Trinkwasser unser höchstes Gut ist und nicht umsonst das meist kontrollierte Lebensmittel mit den strengsten Auflagen“, fügt sie hinzu.

Am Hochbehälter Speyerer Weg machen sich die Besucher mit der modernen Technik vertraut. Der Gegenbehälter, der Hochbehälter Loch, wurde für diesen Ausflug extra mit einem Ballon gekennzeichnet. Am Hochbehälter angekommen, geht es in den Pumpenkeller, wo das Bodenseewasser mit dem eigenen Wasser vermischt wird. Das Mischungsverhältnis beträgt ein Drittel Wasser aus eigenen Quellen und zwei Drittel Bodenseewasser. Zum Thema Sicherheit erklärt Grothe: „Es werden alle zwei Wochen Proben entnommen. Das ist vom Gesundheitsamt so vorgegeben. Auch in den Kindergärten, im Rathaus und in den Schulen werden regelmäßig Proben entnommen.“

Weiter geht die Fahrt zum Brunnen Fronberg und seinem Brunnenhäuschen am Sportplatz. Lucas Reiber, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen für Gas/Wasser beschreibt den Unterschied zwischen den vorherigen Brunnen Fronberg I und II , die nur zehn Meter tief waren und diesem, der aus 53 Metern Tiefe sein Wasser zieht. „Das Problem bei den Brunnen, die nur zehn Meter tief waren, war die Verkeimung des Wassers, da es sich um Oberflächenwasser handelte. Dieser Brunnen reicht viel tiefer und zieht sein Grundwasser aus einer tiefer liegenden Gesteinsschicht unabhängig vom Oberflächenwasser“, so Reiber.

Die Wasserförderer sind mit diesem Brunnen, der rund ein Drittel des Kirchheimer Wassers liefert, unabhängig vom Regen. „Das Eigenwasser ist sehr hart, gemischt mit dem sehr weichen Bodenseewasser, kommt ein gutes Wasser aus dem Hahn“, erklärt Reiber. Das Eigenwasser schütze die Kirchheimer auch vor der Abhändigkeit vom Bodenseewasser. Lucas Reiber: „Unabhängig vom Bodenseewasser hätte man immer noch die eigenen Brunnen, wenn es einmal eng wird.“