Bönnigheim Dautel: Gestaltungsspielraum sichern

Bönnigheim / Von Lisa Denndörfer

Wie die BZ bereits berichtete, ist dieses Jahr die Veränderungssperre für bauliche Maßnahmen in Bönnigheims Altstadt ausgelaufen. Die Stadt Bönnigheim hat nun einen Stadtplaner mit ins Boot geholt, um „stadtbildverändernde Maßnahmen“ durchzuführen. Laut Plan soll hierbei vor allem die alte Genossenschaftskelter am Burgplatz komplett abgerissen werden um, wie im Gemeinderat diskutiert wurde, Platz für ein Pflegeheim oder Ärztehaus zu schaffen. Der Gemeinderat der Stadt Bönnigheim hat inzwischen den Kauf der Alten Kelter, die bisher vermietet war, beschlossen.

Gegen den etwaigen Abriss ist allen voran der Vorsitzende der Historischen Gesellschaft Bönnigheim, Stadtführer und Alt-Gemeinderat Kurt Satorius. Im Gespräch mit der BZ mahnte er an, die Kelter am Burgplatz als „Symbol für Weinbau in Bönnigheim“ nicht abzureißen. Zusammen mit dem Uhrentürmchen präge die 1948 unter kritischen Umständen gebaute Kelter der Genossenschaft das historische Stadtbild. Ob ein Entwurf des Planers einen vergleichbaren Effekt nehmen könnte, sieht Sartorius skeptisch. Für ihn biete sich die bisher leerstehende Kelter für zwei Verwendungszwecke an: Zum einen benötige die Bibliothek der Stadt, die bislang im Schulzentrum untergebracht ist, mehr Platz und könnte dorthin verlagert werden. Zum Anderen könne die Kelter auch als Bürgersaal mit einem Fassungsvermögen von 150 Menschen herhalten – einer Einrichtung, die Bönnigheim bislang fehle.

Für Familienfeste werde daher eher auf andere Ortschaften ausgewichen. Des Weiteren mahnte Sartorius zu mehr Verständnis für das historische Gebäude. „Bevor man solche Gebäude abreißt, sollte man sich den Erhalt oder eine andere Nutzungsmöglichkeit überlegen.“ Ein anderer Verwendungszweck für die Kelter sei noch immer kostengünstiger als ein Neubau.

Auf Nachfrage der BZ erklärte der Bönnigheimer Bürgermeister Albrecht Dautel, dass es zu diesem Zeitpunkt und „an dieser Stelle keine weiteren Planungsüberlegungen gibt“. Bisher habe der Gemeinderat nur den Kauf der Alten Kelter beschlossen. Ein Bebauungsplan, an dem seit Jahren gearbeitet wurde, sehe die Genossenschaftskelter zwar darin vor, noch sei aber noch nichts sicher. Durch den Erwerb des Gebäudes, so der Bürgermeister weiter, seien die Gestaltungsmöglichkeiten für die Stadt gesichert. Ob es nun ein Pflegeheim oder Ähnliches werde, sei vollkommen offen. Für das Gebäude für Pflege und betreutes Wohnen gebe es zwar definitiv Bedarf, jedoch sei es noch vollkommen unklar, wie und in welcher Form das Projekt realisiert werde – und ob dafür die Kelter am Burgplatz abgerissen werde.

Vor dem nächsten Jahr werde sich aller Wahrscheinlichkeit nach nichts ändern, so Dautel. Der Gemeinderat bemühe sich um einen Neuantrag um die Altstadt als Sanierungsgebiet auszuweisen, was jedoch erst gegen Ende dieses Jahres möglich sei. Dementsprechend gebe es auch noch keine Vorplanungen im Gemeinderat, was denn mit der Kelter geschehen solle. Ob ein Abriss, ein benötigtes Pflegeheim oder doch eine andere Nutzungsmöglichkeit – „Noch ist alles offen“ so Bürgermeister Dautel.