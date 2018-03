Bürgermeisterwahl Dautel tritt gegen Miller und Raisch an

Bönnigheim / Von Michael Soltys

Die Liste der Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters am Sonntag, 15. April, steht fest. Albrecht Dautel, Noch-Bürgermeister von Walheim, bekommt es lediglich mit Friedhild Miller und Ulrich Raisch zu tun. Das teilte der Bönnigheimer Ordnungsamtsleiter Timo Steinhilper mit, nachdem die Bewerbungsfrist am Dienstag um 18 Uhr endete. Dautel ist damit der einzige Bewerber mit Verwaltungserfahrung, und er tritt gegen zwei Kandidaten an, die bei fast allen ihren vorherigen Versuchen, ein Amt zu bekommen – und davon gibt es einige – weit unter einem Prozent der Stimmen blieben. Weitere Kandidaten haben sich offensichtlich keine Chance gegen Dautel ausgerechnet, der vor seiner Amtszeit in Walheim bereits in Bönnigheim gearbeitet hat und dort das Ordnungsamt leitete.

Die Kontakte nach Bönnigheim waren für Dautel, der im nahen Meimsheim aufgewachsen ist, offensichtlich ein Grund, sich von Walheim weg zu orientieren. Es sei eine Bauchentscheidung gewesen, sagte Dautel im Gespräch mit der BZ, kurz nachdem er seine Bewerbung bekannt gegeben hatte. Eine Entscheidung, die ihm im Alter von 42 Jahren die Perspektive biete, sich beruflich zu verändern und persönlich weiter zu entwickeln. Sie wäre laut Dautel wohl nicht gefallen, wenn nicht ausgerechnet der Posten in Bönnigheim frei geworden wäre, wo Kornelius Bamberger nicht mehr kandidiert.

Nach Hessigheim und Gemmrigheim ist Bönnigheim die dritte Kommune im Landkreis, in der Friedhild Miller in diesem Jahr kandidiert und eine von vielen in ganz Baden-Württemberg. Die „Aufdeckungspolitikerin“, wie sie sich selbst bezeichnet, bekam in Hessigheim 0,74 Prozent (sieben Stimmen) und in Gemmrigheim 0,11 Prozent (zwei Stimmen). Lediglich in Sindelfingen, ihrer Heimatstadt, bekam sie im vergangenen Jahr 4,4 Prozent der Stimmen.

In ähnlicher Größenordnung bewegten sich zuletzt die Ergebnisse von Ulrich Raisch bei Bürgermeisterwahlen. Der Musikpädagoge brachte es in Hessigheim auf 1,16 Prozent (elf Stimmen) und in Gemmrigheim auf 0,17 Prozent (drei Stimmen).

Info Die Wahl des neuen Bürgermeisters findet am Sonntag, 15. April, statt. Am Montag, 9. April, werden sich die Kandidaten öffentlich vorstellen.