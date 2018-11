Aktion Das wichtigste Utensil ist ein Kuscheltier

Löchgau / Susanne Yvette Walter

Seit zehn Jahren ist die evangelische Kirchengemeinde in Löchgau aktiv dabei, Päckchen anzunehmen im Rahmen der Sammelaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ für Kinder in notleidenden Ländern. Weit über 5000 Päckchen sind in dieser Zeit geschnürt worden. Weil immer mehr Sachspenden kamen und immer weniger fertig geschnürte Päckchen, luden Dorothee Wallmersperger von der evangelischen Kirchengemeinde und ihre Mitstreiter am Samstag zu einer gemeinsamen Päckchenschnür-Aktion ins Gemeindehaus ein.

Besonders große Not

Die Resonanz auf den Aufruf war überwältigend: Mehr als 300 Päckchen wurden am Samstagnachmittag im Martin-Luther-Gemeindehaus gemeinsam gepackt mit allem, was Kinder sich wünschen und brauchen: etwas zu naschen, Hygieneartikel und etwas zu spielen. „Das wichtigste Utensil im Päckchen ist oft ein Kuscheltier, weil die Kinder, die wir beschenken, oft ohne Eltern aufwachsen müssen, sagt Dorothee Walmersperger. Viele Päckchen wandern in die Republik Moldau, wo die Not wohl besonders groß ist.

„Das gemeinsame Päckchenschnüren schafft eine Atmosphäre des Miteinanders“, freut sich Dorothee Walmersperger, die den Nachmittag zusammen mit 20 Ehrenamtlichen stemmt. Für den Sammelpunkt Löchgau sind seit zehn Jahren viele Bürger im Einsatz. Die Päckchen, die hier geschnürt werden, wandern nach Birkenfeld bei Pforzheim, wo einmalig jetzt eine Weihnachtswerkstatt eingerichtet wird. Dort sollen insgesamt 10 000 Päckchen auf ihren Inhalt hin kontrolliert werden wegen der Einhaltung der Zollvorschriften.

Zweimal mussten ehrenamtliche Mitarbeiter am Samstag Schokoladennachschub besorgen, so groß war der Andrang an Menschen, die kamen, um Päckchen zu schnüren. Viele von ihnen hatten dafür gestrickt oder gehäkelt oder ungebrauchte Sachen mitgebracht. „Wegen der Ausgewogenheit achten wir darauf, dass in jedem Päckchen etwas Süßes ist, etwas zu spielen und etwas für die Hygiene“, betont Dorothee Walmersperger.“

Am Samstag wurden insgesamt 25 Großpakete fertiggemacht, die insgesamt 302 Päckchen beherbergen. „Die Aktion ist generationenübergreifend. Vor allem ältere Menschen freuen sich darüber, dass ihre selbstgestrickten Mützen und Schals wirklich gebraucht werden“, erzählt Dorothee Walmersperger. Auch Jugendliche sind an Bord und bringen sich ein beim Päckchen schnüren. Manche Helfer engagieren sich, wie Marion Aust aus dem Nächstenliebegedanken heraus.

Zur Aktion gehört allerdings tiefer gehend, dass ein christlicher Gedanke der Hoffnung mit ins Päckchen gepackt wird. Jedes Kind, das einen Schuhkarton öffnen darf, bekommt auch eine Broschüre in der Landessprache mit, worin es um den christlichen Glauben geht.