Löchgau Das Denkmalamt plant kräftig mit

Bönnigheim / Uwe Deecke

Die Sanierungsplanung für die historischen Gebäude Kirchplatz 2 und 3 ist ins Stocken geraten. Nach Differenzen mit dem Denkmalamt nahm die Verwaltung am Donnerstag die Vergabe erster Arbeiten von der Tagesordnung.

Was tun mit den beiden alten Gebäuden an der Kirche, die die Gemeinde erworben hatte? Das frühere Schulhaus und das Haus Weiler will die Kommune als ortsbildprägende Gebäude erhalten und sie vor dem Verfall retten. Entstehen sollten am Kirchplatz 2 sechs seniorengerechte Wohnungen und im Kirchplatz 3 drei Wohneinheiten (die BZ berichtete). „Der Anspruch war eine nachhaltige Lösung, um den Erhalt sicherzustellen“, so Robert Feil in der Gemeinderatssitzung, in der es nach der Ausschreibung nun nicht zur Vergabe kam.

Schwierige Detailplanung

Den Grund dafür erläuterte Nikolai Ziegler vom Büro AeDis: „Zwar haben wir die Baugenehmigung für beide Gebäude erhalten, doch das Landesamt für Denkmalpflege behält sich vor, in die Detailplanung einzugreifen.“ Insbesondere die geplante Außendämmung stieß beim Ortstermin mit der Behörde auf Ablehnung. Sie akzeptiert keine Zehn-Zentimer-Außendämmung der Fassade, die Simse und Ecksteine weitgehend verschwinden lassen würde. Kritisch gesehen wird auch die äußere Dämmung des Daches, die das Aussehen der Gebäude deutlich verändern würde.

Man sei nach langer Diskussion dazu gekommen, es so nicht zu realisieren, da „eine adäquate Nutzung so nicht möglich ist“, so Ziegler. Adäquate Nutzung bedeutet sowohl für das Büro als auch die Kommune vermietbare Objekte mit zeitgemäßen Energiestandards, die man nun nicht mehr als gegeben ansieht.

Klar sei auch, dass durch die Änderung Mehrkosten entstünden. Eine Innendämmung komme bei Mietobjekten nicht in Frage, da sie zu risikoreich sei, beschädigt werden und Feuchtigkeit entstehen könnte. Daher empfahl das Planungsbüro die Ausschreibung aufzuheben und das Projekt vorläufig ruhen zu lassen. Zudem sei es beim schlechten Zustand des Gebäudes Kirchplatz 3, wo bereits eine Mauer einbrach, empfehlenswert, einen Rohbaunternehmen zu beauftragen, um weitere Schäden zu verhindern.

Zuletzt hatten das Holzgebälk sowie Brandschutzauflagen Mehrkosten von 500 000 Euro verursacht. Statt der im April letzten Jahres veranschlagten Baukosten in Höhe von 2,16 Millionen Euro war im Januar mit 2,65 Millionen Euro zu rechnen. Nach Ansicht des Denkmalamts sollte auch das Sichtfachwerk am Kirchplatz 2 verschwinden, das die Kommune aber erhalten will. Hier habe man daher auf eine Außendämmung verzichtet. Zudem verursacht eine zu erhaltende historische Holztreppe erhebliche Mehrkosten. Als Dämmung kommt für die Behörde allenfalls ein Wärmedämmputz in Frage.

Nicht nachvollziehbar sei, dass man keine Wärmedämmung machen dürfe, kritisierte Otto Waible von der CDU-Fraktion. Heinz Schneider von den Freien Wählern hoffte beim nächsten Termin zu einer Lösung zu kommen, gleichwohl müsse „das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen“. Birgit Griesinger (Freie Wähler) setzt ebenfalls auf eine gute Lösung für alle Seiten.

Info: Vor der nächsten – kurzfristig anberaumten –Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 29. März, will sich der Löchgauer Gemeinderat um 18.30 Uhr bei einem öffentlichen Vor-Ort-Termin am Kirchplatz 3 ein genaues Bild der Gebäude machen. Die Bürger sind dazu eingeladen.