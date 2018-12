Abschied Das Bauamt ist Geschichte

Erligheim / Roland Willeke

Mehr als 40 Jahre lang war für alles, was Bauen und Planen in Erligheim betrifft, das Verbandsbauamt Bönnigheim zuständig. Und genau 40 Jahre war Thomas Baumann für das Erligheimer Rathaus ein zuverlässiger Partner, wenn es um bauliche oder planerische Fragen ging.

Den Erligheimer Bürgermeister Rainer Schäuffele und seine Verwaltung kam es denn auch hart an, als letztes Jahr beschlossen wurde, das in Bönnigheim residierende Verbandsbauamt, das auch für Kirchheim und Erligheim arbeitete, aufzulösen. In der letzen Gemeinderatssitzung des Jahres nahm er offiziell vom Verbandsbauamt Abschied und ehrte dessen langjährigen stellvertretenden Leiter Thomas Baumann.

Schäuffele betonte, die Auflösung des Verbandsbauamtes stelle für Erligheim eine Zäsur dar. Die Initiative für die Auflösung sei nicht von Erligheim ausgegangen, sondern von Bönnigheim und Kirchheim. „Selbst in Erligheim gibt es niemanden, der sich so lange wie Sie für Erligheim eingesetzt hat und sich um Erligheim verdient gemacht hat“, lobte Schäuffele Thomas Baumann und schenkte ihm das in diesem Jahr erschienene Büchlein überreicht, das die Gemeinde zu ihrem 1225-Jahr-Jubiläum herausgebracht hat. In ihm sind auch viele Projekte aus den letzten 25 Jahren abgebildet, an denen Thomas Baumann planerisch beteiligt war.