Bönnigheim Dach fliegt mehr als 100 Meter weit

Bönnigheim / Uwe De

Das Dach der Gemeinschaftsschuppenanlage am Bönnigheimer Lauer­weg wurde am Montag abgerissen und flog weit durch die Luft. Walter Strenger wurde von Anwohnern informiert, dass sich das 30 mal 12 Meter große Wellblechdach an der Schuppenanlage im Lauerweg gelöst hatte und in zwei Teilen rund 100 Meter weit geflogen war. Auch eine Stromleitung wurde berührt, dass die Funken geflogen seien, berichtet Strenger. Kurz vor dem Weingut Dautel sei es dann gelandet. Es seien auch Pfetten und Sparren abgerissen worden, so der Schuppenbesitzer, verletzt worden sei dabei zum Glück niemand. Aktuell sei die gesamte Schuppenanlage ohne Dach.

Imker Strenger, der dort einen der zehn Schuppen gekauft hat, musste seinen Dachanteil am Dienstagmorgen notdürftig mit Folie ersetzen. Dort lagern Bienenkästen, sein Marktstand und weiteres Material für seine Imkerei. Aktuell ist die Anlage auch ohne Strom. Wegen des offenen Daches hat die EnBW dort bereits die Stromversorgung abgestellt.

Die fünf Jahre alte Gemeinschaftsschuppenanlage habe schon öfter Probleme mit dem Dach gehabt, berichtet Strenger auf Anfrage der BZ. Es sei undicht gewesen und habe schon viele Bohrlöcher gehabt, so dass man sich vor einem halben Jahr entschieden hatte, es erneuern zu lassen. Die Anlage bekam ein neues Wellblechdach, das nach Ansicht von Strenger „möglicherweise unsachgemäß montiert“ worden war. Aus diesem Grund habe man bereits Strafanzeige gegen die ausführende Firma wegen Baumängeln und grober Fahrlässigkeit erwogen. Es müsse nun aber auch schnell gehandelt werden, so der Imker. Ein Vertreter der Firma aus Bayern habe den Schaden bereits angeschaut und zugesagt, schnellstmöglich ein provisorisches Dach montieren zu lassen. „Dann sehen wir weiter“, so Strenger. ecke