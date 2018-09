Freudental Bürgerhaus wird weiter saniert

Freudental / Uwe Deecke

Nach dem Abriss des Gebäudes an der Kirchstraße 3 und 5 in Freudental, an das das Bürgerhaus angebaut war, ist an dieser Stelle eine Sanierung notwendig, denn der Neubau wird nun freistehend sein und nicht mehr direkt an das Bürgerhaus angrenzen. Die freistehende Gebäudewand der Alten Kelter muss demnach so hergerichtet werden, dass von dieser Seite aus ein optisch zufriedenstellender Eindruck erreicht wird. Erfolgen soll diese Maßnahme noch, bevor der Neubau in der Kirchstraße umgesetzt wird.

Entscheidung am Mittwoch

Der Gemeinderat wird sich am Mittwoch mit dem Angebot befassen, das die Verwaltung bereits eingeholt hat. Das Besigheimer Architekturbüro Eggler.Engelhardt.Architekten bot an, diese Fassade für rund 30 000 Euro zu sanieren. Um Vergleichsangebote zu bekommen, will die Verwaltung noch zusätzlich zwei bis vier weitere Angebote einholen und dafür die Ermächtigung des Gemeinderates.

Auch im Innenbereich ist eine Sanierung angedacht. Ein Bewilligungsbescheid aus dem Landessanierungsprogramm liegt bereits für 60 Prozent der eingereichten Baukosten in Höhe von rund 110 000 Euro vor. Rund 70 000 Euro hatte man für die Innensanierung veranschlagt, sodass davon 60 Prozent zur Verfügung stehen. Für die neuerliche Fassadensanierung stehen 70 000 Euro im Haushalt bereit, sie kann aber ebenfalls zum Teil über die Fördermaßnahme abgerechnet werden.

140 000 Euro für Innenbereich

Geplant ist einiges im Innenbereich, das durch diese Beträge nicht finanziert werden kann. Ursprünglich plante man bei der Saalsanierung eine Deckenerneuerung mit Einbau einer Akustikdecke, eine neue Beleuchtung und die Nahwärmebeheizung des Raums über Deckenstrahlplatten. Auf eine Lüftung soll dabei verzichtet werden. Nach Abstimmungen mit den Planern ergeben sich nun Kosten von über 140 000 Euro, die Kostensteigerungen von mehr als 70 000 Euro resultieren dabei vor allem aus den technischen Gewerken. Auch der Verzicht auf eine Lüftung wurde skeptisch beurteilt. Nun soll die vorhandene Lüfteranlage weiter betrieben werden und die Heizung über moderne Deckenstrahlplatten erfolgen. Mehrkosten verursacht auch der Bereich Elektro/Beleuchtung: Hier wurden rund 33 000 Euro an Kosten ermittelt. Vorgeschlagen werden vom Besigheimer Büro auch ein Fenster-Sichtschutz und ein neuer Bodenbelag, was sich auf die Kosten niederschlägt.

„Die im Haushalt 2018 bereitgestellten Mittel reichen bei Weitem nicht für die im Rahmen der geplanten Modernisierung vorgesehenen Maßnahmen aus“, heißt es in der Beschlussvorlage. Daher soll mit dem Regierungspräsidium über die Erhöhung des Zuschusses im Rahmen des Förderprogramms verhandelt werden. Wenn dies nicht möglich sei, soll eine Förderung über die Sanierungsmaßnahme „Ortskern II“ geprüft werden.

„Man muss schauen, wie der Gemeinderat es beurteilt“, sagt Bürgermeister Alexander Fleig zur möglichen Innensanierung, die man auch noch aufschieben könne. Sollte dieser sich dafür entscheiden, werden die Gewerke ausgeschrieben und es könnten sich um Bereich Elektro/Beleuchtung auch noch bessere Angebote ergeben. Dass dann Gruppen und Vereine des gut genutzten Bürgerhauses während der Bauzeit ausweichen müssen, gilt als sicher. „Sicherlich drei Monate“ sei in etwa die Bauzeit, in der das Bürgerhaus geschlossen werden müsste, so der Freudentaler Rathauschef.