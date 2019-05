Im Gemeinderat stellte die Leiterin der Kirchheimer Bücherei in der Storchenkelter, Angelika Hörer-Müller, ihren Jahresbericht für das Jahr 2018 vor. 123 neue Nutzer kamen im vergangenen Jahr hinzu, 14 mehr als im Jahr zuvor. 599 Personen haben die Bibliothek regelmäßig in Anspruch genommen, davon waren 210 unter zwölf Jahre alt und 76 über 60 Jahre alt. Besuche gab es insgesamt 5584.

22 752 Medien ausgeliehen

Es sind Zahlen, die in Zeiten des Internets aufhorchen lassen. Denn offenbar besteht nach wie vor ein ungebrochenes Interesse am gedruckten Medium. Bei den Entleihungen verzeichnete die Leiterin 22 752 Medien aus dem gedruckten Bestand, der wieder etwas gewachsen ist. Gedruckte Medien machen 79 Prozent des Bestandes aus und 70 Prozent der Entleihungen.

In der Storchenkelter gibt es aktuell 3234 Sachbücher, 5121 Kinder- und Jugendbücher, 120 Spiele und 2919 analoge und digitale Medien. Nicht eingerechnet ist das Angebot der Onlinebibliothek Ludwigsburg, das 57 807 Medien zur Verfügung stellt. 85 Nutzer, das sind 29 mehr als ein Jahr zuvor, haben 2258 Medien entliehen (2017: 1573). Gefallen sind dagegen die sogenannten Non-Books: Entleihungen von DVDs sind gravierend zurückgegangen, aber auch die Nachfrage nach Hörbüchern.

Zahlreiche Veranstaltungen

Auch im letzten Jahr gab es wieder zahlreiche Veranstaltungen, die zusammen mit Schulen und Ehrenamtlichen zustande kamen. Das Büchercafé hatte vier Mal geöffnet und verzeichnete 188 Besucher. Es gab einen Krimiabend, einen Vortrag zusammen mit der Volkshochschule, einen Vortrag zum Thema Sprache, zwei Vorlesungen in griechischer Sprache, 25 Vorlesenachmittage mit der Vorlesepatin Brigitte Blind und das jährliche Adventsfenster.

Für die Schule gab es sechs Klassenführungen, für die Vorschulkinder ebenfalls sechs Führungen. Eine Führung fand für die Vorbereitungsklasse statt und es gab zwei Lesungen für die Klassen 2 und 3 mit insgesamt 123 Kindern.

Der Bücherflohmarkt fand im vergangenen Jahr in den Räumen der Bücherei statt, an die zahlreichen Besucher wurden mehr als 1000 Bücher verkauft. In der „langen Nacht der Bücher“ hatte die Storchenkelter bis 22 Uhr geöffnet.

Die Bücherei stellte 44 Medienkisten für Schule, Kinderhäuser, Integrationsklasse und die Kernzeitbetreuung zusammen. Darüber hinaus gab es Aktionen zusammen mit den Bibliotheken im Landkreis Ludwigsburg, um auf das eigene Angebot hinzuweisen.

Die Vorlesenachmittage mit Brigitte Blind waren so gut besucht, dass ein zweites Angebot angesetzt werden sollte, schlug die Leiterin vor. Dies sei auch sinnvoll, weil der Altersunterschied groß und eine Trennung in Altersgruppen nötig sei. Auch bei den Vorlesenachmittagen sei eine Ausweitung angebracht, so Angelika Hörer-Müller.

Sieben ehrenamtliche Mitarbeiter hat die Storchenkelter, die regelmäßig mindestens vier Stunden im Monat mithelfen. Insgesamt waren das 400 Stunden im täglichen Betrieb. Neue ehrenamtliche Helfer werden gesucht.