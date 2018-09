Bönnigheim Bücher und mehr für Jung und Alt

Bönnigheim / Uwe Deecke

Seit Anfang Juli leitet Tordis Oder die Stadtbücherei im Bönnigheimer Schulzentrum. Die 50-jährige Diplom-Bibliothekarin verwaltet dort rund 20 000 Titel für junge und ältere Leser.

Die aus Niedersachsen stammende neue Leiterin löste Ursula Holzwarth ab, die diese Stelle viele Jahre lang ausfüllte. Zuvor war sie bei der Kinder- und Jugendbücherei Ensingen, von wo aus sie dann nach Bönnigheim wechselte. Ursprünglich kommt sie aber aus Salzgitter am Harz, landschaftlich schon etwas vergleichbar mit hier. „Bis auf den Wein sehr ähnlich“ findet sie, denn Wein gibt es in Salzgitter nun mal keinen.

Bestand sichten dauert

Die neue Leiterin fühlt sich wohl hier, auch was ihre Kollegen angeht. „Es ist toll hier und macht unheimlich viel Spaß“, sagt die neue Leiterin zu ihrem Wechsel. Den großen Bestand zu sichten, dafür braucht es ebenso Zeit wie die Lehrer kennen zu lernen, mit denen sie nach und nach Kontakt hat. Die Ferien sind vorbei, und am Dienstag hat sich eine zweite Klasse angemeldet zur Klassenführung durch die Bücherei. Manche werden ihre Kunden werden, nachdem sie gerade das Lesen gelernt haben. Auch mit den Kleineren wird sie Kontakte knüpfen. „Ich versuche die Zusammenarbeit mit den Kindergärten zu intensivieren“, sagt die Bibliothekarin auf Anfrage der BZ, einige Erzieherinnen seien schon da gewesen.

Was will sie anders machen in ihrem neuen Umfeld? „Wir werden die Bestände etwas reduzieren“, sagt Tordis Oder, denn so seien die Vorgaben der Bücherfachstelle des Regierungspräsidiums. Die Fläche sei nicht geeignet für diese Menge an Büchern, und so werden ältere Titel aussortiert, die ohnehin kaum einer liest. Alte Romane aus den 1960er-Jahren oder Sachbücher, für die die Zeit einfach vorbei ist.

Dennoch gibt es in der Bönnigheimer Stadtbücherei noch sehr viel zu lesen und es gibt Hörspiele und Filme auf CDs und DVDs, die ausgeliehen werden können. Und zwar für Jung und Alt. Es gebe eine große Stammleserschaft und relativ viele Senioren, die sich Bücher ausleihen, sagt die Leiterin. Bei den jungen Lesern dominieren Titel wie „Mein Lotta-Leben“ oder „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney, in dem Text und Comics vermischt sind. Schwerer wird es ungefähr ab der achten Klasse. Wenige Nutzer gebe es in allen Bereichen ab einem Alter von etwa 14 Jahren, wenn die digitale Welt offen steht.

Bücher online ausleihen

Hier ist die Bücherei angeschlossen an die Online-Bibliothek Ludwigsburg, wo Nutzer mit gültigem Ausweis Belletristik, Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur oder Hörspiele online ausleihen können. Sie bekommt Tordis Oder nicht zu Gesicht, aber die sogenannte Onleihe stößt auf Interesse. Zahlen, wie sie genutzt wird, bekommt sie erst Ende des Jahres, und sie ist selbst gespannt darauf. Allgemein werde die Onleihe aber extrem gut genutzt, weiß die Leiterin aus Erfahrung.

Lesen als Familien-Hobby

Natürlich gebe es in Bönnigheim auch echte Leseratten, die viele Bücher ausleihen und auch schnell lesen, auch ganze Familien kommen zu ihr in die Bücherei. Not leiden mussten sie in den Sommerferien nicht, denn man hatte hier an zwei Tagen eingeschränkt geöffnet. Erst in den Weihnachtsferien wird es für sie hart, denn dies ist die einzige Zeit im Jahr, in der die Bücherei geschlossen hat. Gerade wurden die „Wunschbücher“ angeschafft, die sich die Nutzer der Bücherei im Bestand gewünscht hatten. Das wurde möglich durch die evangelische Kirchengemeinde, die einen Teil des Erlöses aus dem Kinderkleidermarkt gespendet hatte. „Ich habe den größten Teil der Wünsche erfüllen können“, so die Bibliothekarin. Zwei bis drei Bücher seien aktuell noch da, der Rest sei grade ausgeliehen.

Info Die Öffnungszeiten der Bücherei sind Montag von 14.30 bis 17, Dienstag von 8.30 bis 11.30, Mittwoch von 18 bis 20, Donnerstag von 8.30 bis 11.30 und Freitag von 17 bis 19 Uhr.