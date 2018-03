Verkehr Brücke halbseitig gesperrt

Lauffen / bz

Auf der B27 in Lauffen werden vom 24. März bis zum 8. April Erkundungsbohrungen auf der Neckarbrücke durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Zeitraum wird die Brücke halbseitig in Richtung Heilbronn mit abwechselnden Abschnitten gesperrt. Der Bereich der jeweiligen Bohrung umfasst circa 40 Meter und wird für jede Bohrung neu versetzt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Ampel geregelt. Es werden vier Kernbohrungen von der Fahrbahndecke durch die kompletten Pfeiler bis auf den Baugrund hergestellt, um die Tragfähigkeit der Stützpfeiler zu beurteilen. Mit dem Ergebnis wird der Neubau der Brücke geplant. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Arbeiten und die Unannehmlichkeiten.

