Jagd Bislang nur wenig Wildschweine erlegt

Bönnigheim / Uwe Deecke

Mehr als 820 000 Wildschweine haben Deutschlands Jäger in der Saison 2017/18 erlegt, das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von knapp 40 Prozent, erklärt der Deutsche Jagdverband (DJV). Doch rund um Bönnigheim und Freudental sind die Zahlen aber bislang nicht so hoch, wie man sie erwartet hatte.

Bei der letzten Jagd zwischen Freudental und Sachsenheim wurden lediglich 24 Wildschweine erlegt. Das erklärte Revierförster Bernd Renner vor kurzem im Löchgauer Gemeinderat. Doch daraus lasse sich nicht schließen, dass es viel weniger Tiere als angenommen gebe. Viele Faktoren könnten eine Rolle spielen.

„Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle bei der Jagd“, sagte der Förster. Wenn es regne, wollten sich die Tiere gar nicht bewegen, auch der Ostwind sei eher ungünstig. An dem Tag der Jagd sei das Wetter gut gewesen, „aber es gab einen fiesen Ostwind“, erklärt Renner. Die Erwartungen seien hoch gewesen.

Für Menschen harmlos

In Zeiten der afrikanischen Schweinepest und steigenden Populationen bekommt die Jagd ungewohnte Aufmerksamkeit. Denn je mehr Tiere es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung. Zuletzt gab es einen positiven Befund in Belgien, und die Schweinepest hat damit den Sprung von Ost- nach Westeuropa geschafft.

Die Schweinepest ist für Menschen harmlos, aber für Tiere hoch ansteckend und eine Gefahr für die landwirtschaftliche Schweinezucht, wenn es Infektionen gibt und die Bestände gekeult werden müssen. Ein Stück Wurst, das aus einem polnischen LKW fliegt oder am Rastplatz liegen bleibt, kann dabei schon der Auslöser einer Infektion sein, was die Behörden mittlerweile dazu bringt, über bessere Zäune an der Autobahn nachzudenken.

Ein Faktor, der in diesem Jahr bei der Jagd eine Rolle spiele, sei auch die fehlende Winterbegrünung der Felder, weil nichts richtig gewachsen sei, so Revierförster Renner. Die Tiere können sich nicht mehr verstecken und müssten eigentlich alle im Wald gewesen sein. Echte Aufschlüsse erwartet er bei der großen Drückjagd im Stromberg am Wochenende, wo er auch dabei sein wird.

Mit dabei ist dann auch der Bönnigheimer Jagdpächter Matthias Grünenwald, der auf den Feldern in diesem Jahr nur wenige Schäden durch Wildschweine beobachtet hat. „Es war sehr schwierig, Wildschweine zu erlegen“, so Grünenwald, die Jagdstrecken seien sehr moderat gewesen. Wo man diesmal fünf Sauen erlegt habe, seien es früher 20 bis 25 gewesen. „Die Jagd wird immer schwieriger und die Schweine lernen auch dazu“, sagt er.

Eine Rolle spiele auch das Überangebot an Nahrung, das die Tiere in diesem Jahr hatten. Es war ein richtiges Mastjahr, das es den Tieren leicht machte, sich überall zu bedienen. Die Zahl von 24 Tieren werfe schon Fragezeichen auf, ob die Population so stark sei, wie man es angenommen habe. Er erwartet einen normalen, gesunden Bestand im großen Wald im Stromberg zwischen Bönnigheim und Sternenfels. Genaueres wisse man aber erst, wenn am Sonntag die alljährliche große Jagd beendet sein wird.