Schwerpunkt Flüsse Betonwerk entwickelt sich am Fluss

Uwe Deecke

Dass der Neckar in seinem kurvenreichen Verlauf Sedimente ausspült und mit sich führt, machten sich frühzeitig mehrere Firmen zunutze. Zu ihnen gehört die Kirchheimer Firma Blatt. Sie wurde im Jahr 1910 in Heilbronn von Heinrich Blatt gegründet. Das damals noch recht kleine Unternehmen beschäftigte sich in seinen ersten 40 Jahren mit der Gewinnung von Sand und Kies aus dem Neckar. Im ersten Kiesloch am Neckar in Kirchheim wurde beides mit Kettenbaggern aus dem Fluss geholt.

„Der Neckar war insofern für uns elementar und wichtig für den Wiederaufbau“, sagt Dietmar Köster, der heute zusammen mit Gerhart Blatt das Unternehmen führt. Auch der Bimsabbau der Firma bei Koblenz war für das Unternehmen damals entscheidend, der Stein wurde nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau vielerorts verwendet. Im Jahr 1950 gab es die Schiffstaufe für das erste große Blatt-Motorschiff – die „MS Gertrud“. Später hatte die Firma drei Schiffe, die Neckar und Rhein befuhren und Sand und Kies transportierten.

Heutzutage nur noch ein Schiff

Heute ist es nur noch eines, das ein bis zwei Mal die Woche vor Kirchheim anlegt. Es bringt Sand, Kies und Split von Kirchheim neckarabwärts bis zum Niederrhein, der für viele Produkte genutzt wird. Kies von besserer Qualität gibt es am Oberrhein, wo die Firma in Neuried einen weiteren Standort hat. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind heute Pflastersteine, Betonsteine, Rand- und Sickersteine, die zwar eine ebene Fläche haben, aber das Wasser aufnehmen können und für ein besonders gutes Mikroklima sorgen. Das Unternehmen sieht sich als „Pionier der ökologischen Flächenbefestigung“. Die Produkte sind gefragt, betont die Unternehmensführung. Sie finden sich nicht nur am Kirchheimer Schillerplatz sondern auch am Pariser Platz in Stuttgart, der Mercedes- Benz-Arena, am Möbelhaus Hofmeister oder dem Bosch-Entwicklungszentrum bei Abstatt. Dass der Neckar durch den Bau von Schleusen schiffbar wurde, sei von entscheidender Bedeutung fürs Unternehmen gewesen, macht Dietmar Köster deutlich. Am Rhein leide man in der Binnenschifffahrt unter Niedrigwasser, am Neckar sei das Problem mit den Schleusen gelöst worden. Der Ausbau, den der Bund auch in Heilbronn vorantreibt, sei wichtig, denn die Schiffe werden immer größer. Und für sie seien die Schleusen heute einfach nicht mehr ausreichend.