Was die EU im Anhang der „Umgebungslärmrichtline“ im Jahr 2002 zum Schutz der Gesundheit geregelt hatte, wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. In Baden-Württemberg sind dafür die Kommunen selbst verantwortlich und müssen Büros beauftragen, berechnen lassen, die Öffentlichkeit beteiligen, abwägen und ihre Vorschläge machen, die dann vom Landratsamt geprüft und als Maßnahmen vom Regierungspräsidium erlaubt werden.

Bislang passierte aber in Bönnigheim nicht viel und die Verwaltung wurde mit Arbeit überhäuft. Stets kamen neue Nachforderungen vom Landratsamt, es mussten Bewohnerzahlen von Häusern erfasst werden, was in den Tabellen und Straßenkarten dann wieder Ausdruck fand. Klappernde Schachtdeckel, so viel wurde auf der Sitzung des Gemeinderates deutlich, spielen in dem Berechnungsmodell keine Rolle.

Nach fünf Jahren stellte nun Jürgen Roth vom beauftragten Büro Soundplan den abschließenden Entwurf mit den Abwägungen der Stellungnahmen aus Bürgerschaft, Nachbargemeinden und Trägern öffentlicher Belange vor. „Ein sperriges Thema“ stellte der Ingenieur vor, das durch den neuen Kooperationserlass zur Rolle der Kommunen im Verfahren nicht einfacher wird. „Wichtigster Punkt ist die Minimierung der Gesundheitsgefährdung“, stellte Roth klar. Und: Entscheidend seien die Baulastträger der Straßen, also Kommunen, Kreis, Land oder der Bund.

Zu den Vorschlägen der Kommune, Tempo 30 rings um die Altstadt sowie in der Meimsheimer und Kirchheimer Straße einzurichten, seien viele Stellungnahmen und auch Unterschriftenlisten eingegangen, auch allgemeine Vorschläge wie das Aufstellen von Warn- und Geschwindigkeitsanzeigen wurden gemacht. Von den Trägern öffentlicher Belange kam von der IHK die erwartete Ablehnung, die es in allen Verfahren gebe, so Roth. Der VVS, wie auch Omnibusbetreiber, befürchten Verspätungen und sehen Flüsterasphalt als beste Lösung an oder bevorzugen Tempo 40. Das Regierungspräsidium räumt eine „zeitlich befristete Geschwindigkeitsreduzierung“ bei den schlechten Straßen ein, von denen es in Bönnigheim einige gibt. Sogar die Gemeinde Erligheim, die seit Jahren Tempo 30 hat, äußerte Bedenken zu möglichen Verspätungen von Buslinien.

Ausweichverkehr auf andere Straßen, den man beachten muss, sei in Bönnigheim nicht zu befürchten, unterstrich der Planer. Die Notwendigkeit zum Handeln ergebe sich durch die errechneten Dezibelwerten an der Altstadt, vor allem an der Bismarckstraße, der Karlstraße und der Poststraße. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs aus dem letzten Jahr wurden die Auslösewerte um fünf Dezibel gesenkt und auch die Fahrzeugzahlen niedriger angesetzt. Daher hat man den Plan noch angepasst und aktualisiert. Neben dem Altstadtring und der Meimsheimer und Kirchheimer Straße taucht nun auch die Cleebronner Straße und die Ortsdurchfahrt Hohenstein im Maßnahmenkatalog für Tempo 30 auf.

Warum das Landratsamt plötzlich die bisherigen Verkehrszahlen von Hohenstein ablehne, wollte Frank Müller von den Freien Wählern wissen, der auch eine Erneuerung des oft missachteten Zebrastreifens forderte. Einen Zebrastreifen am Spielplatz Burgstraße hielt Jürgen Carstens von den Grünen für sinnvoll. Hier habe sich die Kommune für die Querungshilfe entscheiden, nachdem Zebrastreifen oft ignoriert würden, so Bürgermeister Albrecht Dautel.

„Gut, dass wir jetzt ein Planwerk haben und kein Stückwerk mehr“, sagte Michael Gerdes von der UWG, der sich bei lärmminderndem Asphalt skeptisch zeigte. Flüsterasphalt sei der erste Schritt, den man so schnell wie möglich umsetzen müsse, erklärte Frank Sartorius von der FWV, der sich nun endlich für Bönnigheims Straßen Verbesserungen erhofft. Der Plan wurde anschließend einstimmig verabschiedet, was Bürgermeister Albrecht Dautel als „deutliches Signal“ der Stadt wertet.