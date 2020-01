Das ordentliche Ergebnis des Kirchheimer Haushalts 2020 liegt mit 436 000 Euro im Minus, durch die Grundstücksverkäufe an der alten Tennisanlage kommt doch noch ein Überschuss zustande (die BZ berichtete). Während die Wählergemeinschaft und Tobias Vogt von der CDU-Fraktion dem Zahlenwerk zustimmen konnten, lehnten die Unabhängigen den Haushalt ab, Erich Schneider enthielt sich der Stimme.

Grund für die Ablehnung sei in erster Linie die Finanzplanung bis 2023, die inzwischen 33 Millionen Euro umfasse. Inge Schemminger von den Unabhängigen sprach neben der Schulerweiterung und der Hallensanierung aber auch weitere Projekte an, die zu Buche schlagen: Die Ortskernsanierung, der Straßenbau, der Erwerb des Cronimet-Geländes und die Sanierungen des Starentores seien auch für die Mehrkosten verantwortlich.

Ganz oben stünden aber die Schule und die Gemeindehalle.

Bescheidenheit gefordert

„Es muss sogar befürchtet werden, dass es der Mehrheit im Gemeinderat mit der 10,1 Millionen Euro teuren Halle jetzt so eilig ist, dass sie bereit ist, auf einen Teil der möglichen Zuschüsse zu verzichten“, so die Rätin in der Haushaltsrede. Sie riet im Namen der Fraktion zu mehr Bescheidenheit und schwäbischer Sparsamkeit. Die Finanzierung neuer Baugebiet über Kredite bewirkten jahrzehntelang nachwirkende Folgen. Gleichzeitig wolle man ausgerechnet bei dem behindertengerechten Ausbau des Lehrschwimmbads sparen, zudem fehle auch eine Digitalisierungsoffensive im Haushalt. Die Fraktion hält den Haushalt noch für tragbar, wenn noch einmal alle Ausgaben auf den Prüfstand kommen. In der mittelfristigen Finanzplanung sieht sie jedoch „erhebliche Risiken für die künftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde“, weshalb man dem Haushalt und der Finanzplanung nicht zustimme.

Wählergemeinschaft stimmt zu

Die Wählergemeinschaft als stärkste Fraktion stimmte geschlossen für den Entwurf. „Wir sind der Überzeugung, dass jeder investierte Euro gut angelegt ist“, so Stephan Hennig. Der Schulstandort Kirchheim werde gestärkt und gefördert. Zudem sei es ein Gewinn, wenn die vielen Container an der Schule verschwinden, die die Gemeinde jährlich viel Geld kosten. Potenziale sieht die Fraktion nicht nur in der Pflege-WG, die bald begonnen werden soll, sondern auch in der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Die Verkehrs- und Parksituation müsse genau beobachtet werden, der verabschiedete Lärmaktionsplan müsse mutig umgesetzt werden und eine Verlagerung des Verkehrs verhindert werden, so Hennig. Tobias Vogt konnte dem Haushalt ebenfalls zustimmen.

„Ich hoffe, dass wir nicht in die Situation kommen, dass wir entscheiden müssen, welche Projekte notwendig sind“, so der Rat. Bürgermeister Uwe Seibold unterstrich, niemanden beim Lehrschwimmbad benachteiligen zu wollen und machte deutlich, wie wichtig der Haushaltsbeschluss ist. Bis 31. Januar müsse für die anstehenden Förderungen der Etatbeschluss vorliegen, was mit der Abstimmung erreicht wurde. Einstimmig wurden die Haushalte für Versorgung und Wasser beschlossen.