Verkehr Bei Tempo 30 an Frankreich orientieren

Freudental / Uwe Deecke

Das Thema Verkehr beschäftigt den Freudentaler Gemeinderat dauerhaft. Nach dem letzten „Verkehrsgespräch“ mit den Bürgern will die Kommune auch eine Grundsatzdebatte möglich machen. Es spreche nichts dagegen, auch mal einen anderen Weg zu gehen und mit einer Unterschriftenliste den Forderungen Nachdruck zu verleihen, erklärte Freudentals Bürgermeister Alexander Fleig. „Einen mündlichen Termin im Frühjahr haben wir zur Verkehrsschau“, so der Rathauschef, der nach den Ergebnissen aus dem Bürgergespräch auch eine Unterschriftenliste aushängen will. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof entschieden habe, sei in dem Thema Tempo 30 sehr viel Bewegung drin. Und womöglich könnte auch Freudental einige Erleichterungen erfahren, die sich viele Anwohner wünschen. Sie fordern Tempo 30 auf der gesamten Ortsdurchfahrt der L 1106, was bisher nur in Teilen gilt. Seit langem will die Kommune einen sicheren Übergang für Fußgänger und Kinder an der Besigheimer Straße/Heilbronner Straße über die Landesstraße, der immer noch nicht geschaffen werden konnte. Des weiteren bemüht man sich um ein LKW-Durchfahrtsverbot in der Zeit von 22 Uhr bis sechs Uhr morgens. Und es soll schließlich in der Schlossstraße ruhiger werden.

Viel Verkehr durch Tripsdrill

Diese vier wichtigen Punkte aus der Diskussion auch im Gemeinderat anzuerkennen, unterstreiche, dass Bürgerschaft und Gemeinderat an einem Strang ziehen, so Fleig. Darüber hinaus fehlen Parkmöglichkeiten im Ort. Ein Problem, das seit langem existiert. An der Pforzheimer Straße wiederum gibt es einige versetzte Parkplätze, die für „Stop and Go“ sorgen, wenn der Begegnungsverkehr nicht mehr möglich ist. Sie sollen weg, fordert der Gemeinderat schon seit längerem. Schließlich ist der Verkehr nach Bönnigheim und Tripsdrill ein wachsendes Problem, zu dem sich das Gremium schon deutlich äußerte. Rund ein Drittel des Verkehrs zum Freizeitpark laufe über Freudental, und er spiele meist sich innerhalb einer Stunde am Vormittag und am Abend ab. Hier komme man auf Fahrzeugzahlen von bis zu 1000 pro Stunde, die die Verkehrszählung über vier Stunden nicht wiedergebe.

Als erste Stufe zunächst Tempo 30 nur nachts zu beantragen, schlug Steffen Grob (Bürgergruppe) vor. Dies könne auch kreisweit angestoßen werden, so der Rat. Auch sein Fraktionskollege Andreas Büdenbender fand es nicht abwegig, sich an Frankreich zu orientieren, wo dies in Ortschaften längst üblich sei. Der Landrat könne das ruhig auch in die Landespolitik einbringen.