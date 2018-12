Rückblick Baumaßnahmen prägen 2018

Erligheim / Roland Willeke

Gleich zwei Jahresrückblicke gab es in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres: von Bürgermeister Rainer Schäuffele und von Joachim Obert, seinem ehrenamtlichen Stellvertreter, der im Namen des Gemeinderats sprach. Dass dabei manches doppelt erzählt wurde, fanden die beiden Redner nicht weiter schlimm. Aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Lehrer weiß Obert: „Dann merkt man sich es leichter.“

Das Jubiläumsjahr 2018 – neben dem 1225-Jahr-Ortsjubiläum feierte man Jubiläen beim Liederkranz (175 Jahre), im Kinderhaus (50 Jahre) und das 20-jährige Bestehen der Bürgerstiftung – sei durch wichtige Baumaßnahmen geprägt gewesen, berichtete Schäuffele. Die Sanierung des Bürgerhauses Vordere Kelter sei gelungen, wenn auch manches an der Ausstattung noch nachgebessert werden müsse. Die Sanierung des aus den 60er-Jahren stammenden Bungalowgebiets Rosenfeld sei von den Bewohnern positiv aufgenommen worden. Obert erinnerte sich in diesem Zusammenhang allerdings an manche Entscheidung, die der Gemeinderat „mit der Faust in der Tasche“ getroffen habe.

Bauplätze sind sehr beliebt

Die Bauplätze der Gemeinde im Kleinen Flürle seien sämtlich verkauft und größtenteils bereits bebaut. Mehr als 100 Interessenten hätten bei der Gemeinde wegen eines Bauplatzes angefragt, ergänzte Obert. Schäuffele berichtete, die Nachfrage nach Bauplätzen im kommenden Baugebiet Aichert Nord sei „extremst“. Für das Anwesen Hauptstraße 1, einst Sorgenkind der Gemeinde, gebe es eine Perspektive; die neuen Eigentümer sähen gute Vermarktungschancen für das Objekt.

Die Gemeinde beschäftigte sich im vergangenen Jahr mit zwei Planungsvorhaben, mit dem Gemeindeentwicklungsplan, bei dem sich die Erligheimer selbst einbringen konnten, und mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Ob dieser, wie ursprünglich vorgesehen, noch vor den Kommunalwahlen im Mai verabschiedet werden kann, bezweifelt Schäuffele indes.

Erligheim ist schuldenfrei. Als sparsamer Schwabe schränkt der Erligheimer Schultes aber gleich ein: „Keine Schulden zu haben, heißt nicht, dass man reich ist.“ Unter den 39 Kreisgemeinden liegt die Gemeinde, was die Steuerkraftsumme betrifft, auf einem für Schäuffele befriedigenden Platz 24.

Verwaltungsintern habe man mit krankheitsbedingten Ausfällen im Einwohnermeldeamt und beim Bauhof zu kämpfen gehabt. Kämmerin Julia Mai sei derzeit stark durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen gefordert. Inzwischen, so berichtete Obert mit ein wenig Stolz, kratze der Erligheimer Haushalt an der Zehn-Millionen-Euro-Marke.

Sowohl Schäuffele als auch sein Stellvertreter Obert nutzten die Gelegenheit das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement ihrer Mitbürger zu loben. „Auf die Erligheimer kann man sich verlassen – beim Feiern, aber auch beim Helfen“, weiß Obert.