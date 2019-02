Storchenkelter Backnanger Barde im Büchercafé

Kirchheim / Susanne Yvette Walter

Das Büchercafé mit Livemusik, Gesang und ansprechenden literarischen Beiträgen zu verschiedenen Themen ist ein Selbstläufer in der Bücherei in der Storchenkelter in Kirchheim. Um die 30 Zuhörer genießen hier in der Regel Geistreiches und Unterhaltsames aus nächster Nähe, wie jetzt am Mittwochnachmittag Rolf Pressburger, den Backnanger Barden und schwäbischen Liedermacher.

Für ihr Büchercafé kooperiert die Bücherei in der Storchenkelter auch mit dem Schwäbischen Albverein, der seine Mundartbeauftragten aussendet zu den kleinen und großen Bühnen im Land. Unter dem Motto „Mundart & Musik“ sorgen Mitglieder des Schwäbischen Albvereins dafür, dass diese Bühnen bespielt werden von Mundartkünstlern.

Für Mundart engagieren

„Unsere Mundart ist ehrlich, direkt, farbig, wahr, warm, klangvoll, humorvoll und nachdenklich. Natürlich entfaltet sie ihre volle Schönheit erst, wenn man sie hört“, erklärt Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Schwäbischen Albvereins, dieses Engagement. „Mundart wurde lange Zeit unter Wert gehalten, teilweise gar verunglimpft.“ In den 1950er-Jahren galt sie sogar als rückwärtsgewandt, deshalb engagiert sich der Schwäbische Albverein und gibt der Mundart ein neues Zuhause in ihrer alten Umgebung, gerade auf kleinen Bühnen wie in der Kirchheimer Storchenkelter.

Der Backnanger Barde Rolf Pressburger ist in gleicher Mission unterwegs. Er lebt den Dialekt, der ihn geprägt hat und erzählt auf dem Klangbett seiner Wandergitarre all die Geschichten, die die Zeit in den 1960ern und 70ern wohl so einzigartig liebenswert gemacht haben. Pressburger ist schon jahrelang im Schwabenalter. Noch länger ist er Backnanger und zwar seit Geburt an. Immer noch liebt es Pressburger, die Menschen zu erheitern und zu erinnern zum Beispiel an Zeiten, in denen alles noch nicht so schrecklich durchorganisiert war, als man mit der „Ente“, dem Citroen 2CV, mal noch locker nachts nach Frankreich gefahren ist und um halb vier Uhr morgens schnell einen Liter Öl nachgegossen hat.

Aktiv seit den 1970er-Jahren

Seit den 70er-Jahren ist Rolf Pressburger als Liedermacher aktiv und singt sich „uff schwäbisch“ von der Seele, was ihm durch den Kopf geht und im Herzen brennt. Dabei ist er thematisch so breit aufgestellt wie das Leben selbst, und das kommt in Kirchheim sehr gut an. Zeitkritisches fließt dezent mit ein, doch ist der Barde keiner, der Klagelieder singt. Vielmehr erinnert er sich einfach gerne an die Flower-Power-Jahre mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Und dabei hat Pressburger eine Beobachtungsgabe fürs Detail, die sein Beschreiben authentisch macht.

Der Auftritt in der Bücherei in Kirchheim gibt Anlass zum biografischen Rückblick. Das Lied dazu heißt „Alles scho mol kett“. Und er singt über sich stellvertretend für eine ganze Schwabengeneration. „I stand uf Mauldasche und Drollinger und manchmal auch auf’m Schlauch“, beginnt er ehrlich und reiht aneinander, was den Schwaben reifen lässt: „I war scho Spätzle, Mäusle, Depp vom Dienst.“ Und doch findet sein Leben nicht im Rückwärtsgang statt. Vielmehr singt Pressburger sein Credo im Tonfall der stolzen Überzeugung: „aber immer no uff eigne Fiass.“

Und der Liedermacher erzählt, wie seine Lieder entstehen. „Dichten macht mir großen Spaß in allen Lebenslagen und wenn ich dann noch einen Refrain finde, dann wird es ein Lied“, lacht er. Seine Palette reicht von zeitkritischen über romantisch-poetische bis zu pointiert-humorvolle Inhalte; philosophische Geschichtchen sowie selbstironisch erzählte eigene Erlebnisse. Es gibt neben romantischen Liedern voll farbiger Erinnerung auch nachdenkliche oder rabenschwarze Lieder – egal wie, Pressburger zeigt immer eine einmalige Kombination aus Herz, Hirn und Humor.