Gemeinderat Ausbau der K 1632 beschlossen

Bönnigheim / Uwe Deecke

Der Bönnigheimer Gemeinderat hat am Donnerstagabend die modifizierte Planung des Landkreises für die marode Kreisstraße 1632 am Ende einstimmig beschlossen. Es war ein ausdauernder Widerstand, den die Stadt gegen den Vollausbau des Abschnitts zwischen Krappenbergparkplatz und Kreisgrenze leistete (die BZ berichtete).

Eine 21-Meter-Schneise mit hohem Eingriff in die Waldflächen will man seit 2011 verhindern, man forderte auch früh ein Radwegekonzept und Ausgleichsflächen für den Eingriff auf Bönnigheimer Gemarkung. Nach Abstimmungen zwischen Bürgermeister und Landratsamt kam es nun zu einer Einigung bei veränderter Planung.

Thomas Walz vom Fachbereich Straßen des Landratsamt erläuterte am Donnerstag die Pläne. Die seit Jahren marode Straße werde nun nicht mehr als Entwurfsklasse 3 mit möglichen 90 Stundenkilometern behandelt, sondern als Entwurfsklasse 4, wo nur 70 Stundenkilometer zulässig sind. Für Walz ist die neue Einordnung nachvollziehbar bei der abschüssigen Strecke durch den Wald, und sie ermöglicht deutliche Änderungen in der Planung. „Das hat Konsequenzen in vielerlei Hinsicht“, so Walz.

Reduzierung des Eingriffs

Der Abstand zu Bäumen müsse nun nicht mehr 7,50 Meter sondern nur 4,50 Meter auf beiden Seiten betragen. So erreiche man eine Reduzierung des Waldeingriffs um 30 Prozent. Bereits abgestimmt seien die Pläne mit dem Landkreis Heilbronn, an den die Straße unmittelbar anschließt. Mit gleichem Straßenquerschnitt, so Walz, gehe es von dort dann in den Kreis Ludwigsburg.

Wichtig ist die Straße auch für den Erlebnispark Tripsdrill, der erweitern möchte und dessen Besucher aus dem Raum Bietigheim/Ludwigsburg zu einem hohen Anteil über die Strecke kommen. Wichtig ist sie ebenfalls für die Nutzer des Häckselplatzes, der umständlich über diese Straße angefahren werden muss. Seine Zufahrt wird nun auch von drei auf sechs Meter verbreitert, was einen gefährlichen Rückstau auf der Kreisstraße verhindern soll.

Verbesserung für Radfahrer

Gleichzeitig will man diese Zufahrt auch für Radfahrer nutzbar machen. Auf der anderen Seite gibt es bereits einen Radweg, der an das Radwegnetz im Landkreis Heilbronn angeschlossen werden soll. Die Kreuzung für die Radfahrer soll in der Höhe angepasst werden, um das Queren sicherer zu machen. Zusätzlich gibt es in den Kurvenbereichen Leitplanken, die für Sicherheit sorgen.

Bis der Ausbau startet, wird es aber vermutlich noch zwei bis drei Jahre dauern.