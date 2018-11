Bönnigheim Auch als Rentner stellt er noch die Weichen

Bönnigheim / Susanne Walter

Man hat das Gefühl, es ist noch enger im Nebenzimmer der Alten Apotheke in Bönnigheim, als Hagen von Ortloff in die Rolle des „Kulturkopfes“ am Mittwochabend schlüpft. Der „Eisenbahnromantiker“ erzählte aus seinem bunten Leben als Moderator und Fernsehmensch, dessen roter Faden durch sein Leben die Schienen sind.

„Die Eisenbahn ist meine große Liebe. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, da wollte jeder zweite Junge Lockführer werden“, schmunzelte Hagen von Ortloff in die Bönnigheimer Runde. Was ihn antreibt, dem fauchenden Riesen seiner Kindheit heute noch so eine große Plattform einzuräumen? „Ich weiß noch, wie ich vor einer Dampflock gestanden bin. Da war ich noch ganz klein und die Dampflock riesengroß. Ich liebe heute noch das Gefühl, im Zug zu sitzen und die Landschaft an mir vorbeiziehen zu lassen“, erklärt von Ortloff.

25 Jahre „Eisenbahnromantik“

25 Jahre lang hat von Ortloff die Sendung „Eisenbahnromantik“ moderiert. Er hat sie ins Leben gerufen. Von ihm stammt als Resultat eines Geistesblitzes auch der Titel Eisenbahnromantik. „Romantik deshalb, weil die Eisenbahn für kleine Jungen und für manche großen das Größte ist und sie heute noch glänzende Augen bekommen.“

Für „Kulturkopf“ Hagen von Ortloff stimmte Kulturfenster-Mitglied und ein guter Freund des Referenten Thomas Quintes „A Sentimental Journey“ auf der Gitarre an. Welches Lied könnte besser passen, nimmt doch von Ortloff seine Fans und Zuhörer mit auf eine ungewöhnliche Lebensreise und hinein in die Biografie eines Extremmenschen. Statt wie andere entspannt eine Modelleisenbahn unter dem Dach stehen zu haben, gibt von Ortloff der Schienenwelt eine Plattform von enormer Größe.

Allein 877 Sendungen „Eisenbahnromantik“ hat Hagen von Ortloff moderiert. Die erste befasste sich mit der Sauschwänzlebahn in Blumberg. Von Ortloff erzählt auch, wie aus dem kleinen „Lückenfüller“ eine Sendung mit schwindelerregenden Einschaltquoten von einer Million Zuschauer wurde. Im Februar 1991 ging es erstmals darum 26 Minuten zu füllen. „Das kriegen wir hin“, hatte von Ortloff damals wohl gesagt. Der gebürtige Sachse füllte seine Sendungen, indem er Schmalspurbahnen in Sachsen porträtierte.

Aufgewachsen in Heilbronn

Nach seinen frühen Kindheitsjahren in Dresden bei der Großmutter wuchs er später bei der Mutter in der Nähe von Heilbronn auf und besuchte das Justinus-Kerner-Gymnasium. Sein Publikum in Bönnigheim genoss deutlich die Nähe zu dem Fernsehmoderator mit Heilbronner Wurzeln. Er studierte in den 70er-Jahren an der Fachhochschule für Druck in Stuttgart und arbeitete ab 1977 als freier Mitarbeiter beim Süddeutschen Rundfunk. An der Uni Hohenheim studierte er Kommunikationswissenschaften. Im Jahr 1978 entschloss er sich den ersten Eisenbahnfilm zu drehen für eine Kindersendung namens „Durchblick“: „Er dauerte eineinhalb Minuten und handelte von der Privaten Modellbahnvereinigung Winnenden“, so Ortloff. Im Journalismus fühlte er sich wohl, denn später arbeitete er in der Sportredaktion und war Mitglied in der Redaktion der Abendschau. Im Dezember 2014 wurde klar, dass von Ortloff das Rentenalter erreicht hatte. 2015 kündigte er an, sich aus der Moderation der Eisenbahnromantik zurückzuziehen. Einen würdigen Nachfolger für ihn gibt es wohl nicht.

Hagen von Ortloff ist empathiefähig. Das merkt jeder im Raum. Er hat Humor und sprüht vor Energie. Und er erzählt, wie er als Wetterfrosch im rotweiß gestreiften Badeanzug moderierte. Auch heute als Rentner ist er immer noch ein gefragter Gesprächspartner.