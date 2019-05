Deutschlandweit führen Städte und Gemeinden Veranstaltungen zu Projekten der Städtebauförderung durch. Zum Tag der Städtebauförderung sollen die Bürger über Ziele, Inhalte und Ergebnisse der Städtebauförderung informieren, sie zur Diskussion stellen und zu Beteiligung und Mitgestaltung ermuntern. Zum wiederholten Mal war auch Löchgau beim Bürgergartenfest mit seinen beiden denkmalgeschützten Gebäuden am Kirchplatz wieder dabei.

Im Anschluss an den Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde am Vormittag hatten die Vereine ihren Auftritt. Der Musikverein Löchgau unterhielt im Bürgergarten die Gäste mit einem Auftritt der Bläserklasse und den „Youngsters“. Das Blasorchester, der Liederkranz sowie der Männerchor traten auf, bevor die beiden denkmalgeschützten Gebäude Kirchplatz 2 und 3 zu besichtigen waren. Aus dem Jahr 1614 ist der Kirchplatz drei, ein Bürgerhaus, das vor dem Verfall gerettet werden soll.

Steinmetze zeigen ihre Arbeit

Vor dem Haus arbeiteten Steinmetze und zeigten wie die Arbeit an einem solchen Gebäude vonstatten geht. Aus einem 250 Kilo schweren Schilfsandsteinblock wurde gerade ein Türsturz hergestellt, nachdem die Bietigheimer Firma Mühle hier die Treppenaufgänge und Fenstersimse erneuert hatte. „Wir sind seit vier Monaten ziemlich jeden Tag hier“, erklärt Peter Mühle, der hier altes Handwerk praktiziert. Der Schilfsandstein kommt aus einem Bruch bei Eppingen, einem der letzten in der Gegend, der noch solches Material liefert. Die Fensterbänke sind acht Zentimeter breiter als zuvor und mit Hand bearbeitet, ebenso wie eine Seite des Eingangs, die mit Ornamenten so gestaltet wurde wie die noch erhaltene andere Seite. Breiter werden die Fensterbänke, weil man sich schweren Herzens entschlossen habe, das Gebäude von außen zu dämmen, erklärt Nikolai Ziegler vom beauftragten Büro AeDis, das auf denkmalgeschützte Gebäude spezialisiert ist. Im Eingangsbereich sind die Steine noch mit Lehm verfugt und dieser Teil soll auch weiterhin sichtbar bleiben, so der Architekt. Innen sieht man die Fortschritte beim Bau am alten Gebäude, das im vergangenen Jahr kaum noch standsicher war. Eine Ecke war eingebrochen und die gesamte Substanz hatte in den Jahrhunderten sehr gelitten.

Investition: 3,2 Millionen Euro

Rund 3,2 Millionen Euro werden in die beiden Gebäude investiert, es gibt Mittel aus der Ortskernsanierung und zu einem kleinen Teil vom Landesdenkmalamt. Rund 50 Prozent der Kosten wird die Gemeinde tragen müssen, die die Gebäude vermieten und wirtschaftlich betreiben möchte. „Wir sind im Zeit- und Kostenplan“, versichert Ziegler zum Fortgang der Arbeiten an den beiden Gebäuden.

Die rund 60 Interessierten konnten nach einer kurzen Einführung in den Ablauf der Sanierung die Gebäude innen begutachten, wo zurzeit gearbeitet wird. Die Gefache wurden erneuert, wo es nötig war, die Fußböden ausgetauscht, neue Fenster kamen in die Gebäude und Balken wurden ausgetauscht oder teilerneuert. Der alte Pavillon, der vor dem Kirchplatz 3 stand, ist gerade abgebaut und wird von Zimmerern instand gesetzt und kommt später wieder an seine alte Stelle. Das Gebäude wird dann von außen gedämmt, sodass das Fachwerk nur von innen noch zu sehen ist. So habe man früher gebaut, um wie ein teures Steinhaus zu wirken, erklärt der Architekt. Das Haus bekommt dann eine Außendämmung, um überhaupt bewohnbar zu werden, während der Kirchplatz 2 sein Sichtfachwerk behält und von innen gedämmt wird.

Das frühere Schulgebäude ist größer und noch nicht mit Ziegeln eingedeckt und hat auch neue Dachgauben für die Zimmer im Dachgeschoss bekommen. An vielen Stellen sprach das Denkmalamt ein entscheidendes Wörtchen mit, als es um die Gestaltung ging. Man fand einen gemeinsamen Nenner und ist nun langsam auf der Zielgeraden. „Später sieht das Haus wie früher aus, nur schöner“, versprach Nikolai Ziegler.

Nagelmuseum geöffnet

Geöffnet hatte am Museumstag auch das Nagelmuseum, das um 14 Uhr die Türen öffnete. Hier konnten sich die Besucher über die Löchgauer Geschichte der Nagelfabrik Röcker informieren, die einmal größter Arbeitgeber hier war und nebenbei den ersten Strom in der Gegend aus Wasserkraft produzierte.