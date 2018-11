Schwerpunkt Trödel Antiquitäten mit Schuss

Yannik Schuster

Die größte alkoholgeschichtliche Museumssammlung befindet sich in Bönnigheim. Das betont Kurt Sartorius vom Schnapsmuseum häufig und gern. Ein Großteil seiner Exponatehat er auf Flohmärkten erworben oder bei Haushaltsauflösungen, manche seien aber von so besonderer Art, dass nur Sammler und Händler eine Chance bieten, sie zu bekommen.

Die Geschichte hinter den Fundstücken interessiert Sartorius besonders, macht er beim Rundgang deutlich. So zeigt er ein Kutscherglas aus Nordeutschland mit einem hohlen und damit zerbrechlichen Stiel, das früher für Richtfeste verwendet wurde. Weiter präsentiert er eine Flasche feines „Goldwasser“ von der Firma Steigerwald aus Heilbronn. Diese Firma war eine große Brennerei einer jüdischen Familie. Diese versteckten während des Krieges einige Flaschen in einem alten Lagerhaus. Die Firma wurde enteignet und die ganze Familie deportiert. Ein Händler habe dann später die Flaschen in besagtem Lagerhaus gefunden. „Es ist faszinierend, wie man mit Schnapsflaschen Geschichten erzählen kann“, sagt Sartorius.

Schnaps im Strafvollzug

In seinem Museum kann man außerdem die Entwicklung der Destillationstechnik durch verschiedene Brennereien, die älteste aus dem Jahr 1100, bestaunen. Ein weiterer Raum ist den Schwarzbrennereien, oder offiziell Geheimbrennereien, gewidmet. 30 solcher Exponate sind ausgestellt. Mit dieser Art von Brennereien wurde versucht Steuern zu sparen. Für das ungeschulte Auge, sehen diese nur selten wie Geräte zur Schnapsherstellung aus. So präsentiert Sartorius einen Kanister mit einem Schlauch und einem zweckentfremdeten Tauchsieder-Rohr, der als Brennerei fungierte. Besagtes Stück stammt aus der Strafvollzugsanstalt Heilbronn.

Eine andere Schwarzbrennerei hat Sartorius nach einer Zufallsbegegnung mit einem Ehepaar erhalten, das sich scheute, die alten Gerätschaften zum Sperrmüll zu geben, aus Angst vor einer möglichen Strafe.

Als weiteres besonderes Stück präsentiert Sartorius: einen speziellen Rommel-Schnaps, den General Erwin Rommel im Zweiten Weltkrieg aus Afrika mitbrachte. In Italien zwischengelagert, wurden die Bestände jedoch von den Amerikanern eingenommen und größtenteils zur Siegesfeier verwendet. Die übrigen Flaschen wurden später versteigert, für 500 bis 800 Euro pro Flasche, erzählt Sartorius.

Eine brandneue Ausstellung von Geräte, die mit Spiritus betrieben wurden und vom Flohmarkt stammen, präsentiert er besonders stolz. Hier finden sich beispielsweise ein mit Spiritus betriebenes Bügeleisen oder eine entsprechend angetriebene Lockenschere. Ein weiterer Teil der Ausstellung ist dem Thema Industrie und Alkohol gewidmet. Sartorius setzt urtümliche Brenngeräte neben moderne Brennereien. Ein beeindruckendes Modell einer großen, industriellen, heutigen Brennerei ist der Höhepunkt dabei.

Ein weiterer Raum ist der Heilbronner „Hammer“-Brennerei gewidmet. Auch diese Firma einer jüdischen Familie wurde enteignet. Die Familie überlebte den Krieg jedoch und konnte die Firma zurückbekommen. Ein Angehöriger eben jener Familie sei vor einiger Zeit zufällig im Schnapsmuseum gewesen sein, so Sartorius. Eine Werbetafel von vor dem Ersten Weltkrieg rundet diese „Hammer“-Ausstellung ab. Besagter Hammer war das erste Markenzeichen der deutschen Alkoholindustrie, erzählt Sartorius.