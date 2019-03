Bönnigheim/Freudental Ambitionierter Zeitplan für Sanierung

Bönnigheim / Von Uwe Deecke

Ab Freudental beginnt die Vollsperrung in Richtung Bönnigheim/Erligheim ab Montag, den 25 März. Das Land wird dann im Zuge der Belagssanierung der L 1106 auch die Besigheimer Straße in der Ortsdurchfahrt Freudental sanieren, wo neue öffentliche Stellplätze entstehen werden (die BZ berichtete).

Sanierung unter Vollsperrung

Der Ausbau beginnt mit dem Stück zwischen Ortsausgang Freudental bis zum Abzweig Richtung Freizeitpark Tripsdrill. „Dieser Abschnitt soll bis zum Beginn der Sommersaison von Tripsdrill am 6. April wieder befahrbar sein. Von Bönnigheim her kann man bis dahin zur K 1632 fahren. Der Abschnitt zwischen der K 1632 und dem Ortseingang Bönnigheim wird anschließend bis Mitte Mai saniert“, teilt Sonja Hettich vom Regierungspräsidium (RP) auf Anfrage der BZ mit. Beide Abschnitte werden jeweils unter Vollsperrung saniert. Die Kosten für die Belagsanierung belaufen sich nach Angaben der Behörde auf insgesamt 900 000 Euro.

Im Zuge der Baumaßnahmen wird es zu Umleitungen kommen. Überörtlich umgeleitet wird von Freudental über das Königsträßle und die L 1107 über Löchgau und weiter nach Bönnigheim und umgekehrt. Und auch in Freudental selbst muss umgeleitet werden, weil auch die Besigheimer Straße am Schlosspark saniert wird, wo zehn neue Parkplätze entstehen werden. Für sie hatte die Gemeinde zusammen mit dem Land den Bau ausgeschrieben.

Der Freudentaler Gemeinderat vergab dazu bei seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten zum Preis von knapp 40 000 Euro an den günstigsten Bieter, die Firma Lukas Gläser aus Aspach, die auch die Straßensanierung übernehmen wird.

Die Fläche an der Landesstraße stellt das Land der Kommune dabei kostenfrei zur Verfügung. Die innerörtliche Umleitung zur Rotenbergstraße und zum Wolfsbergweg wird über die Bergstraße und die Weinstraße laufen, die Schlossstraße kommt als Anliegerstraße dafür nicht in Betracht.

Ob der ambitionierte Zeitplan bis zum 6. April eingehalten werden kann, ist freilich offen. Denn es laufen beide Maßnahmen parallel und auch Frosttemperaturen könnten das Ganze noch etwas verzögern. Dass am 6. April dann auch die Arbeiten an der Besigheimer Straße beendet sein werden, bezweifelt nicht nur der Freudentaler Bürgermeister Alexander Fleig. Er ist dafür, die Straße erst freizugeben, wenn auch die Stellplätze fertig sind. „Das Regierungspräsidium stellt sich vor, dort dann eine einseitige Ampelanlage zu machen“, so der Rathauschef. Fleig befürchtet dann aber ein Chaos, wenn sich der Verkehr an der Besigheimer Straße zurückstaut. Es gebe noch einen Abstimmungstermin am 11. März mit dem RP, wo er das Problem ansprechen will und auf eine Verlängerung der Sperrung drängen will.

Viele Verkehr

Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung. So hat Freudental bereits die Zustimmung von Land und Kreis zum Bau eines Kreisverkehrs, der den Knotenpunkt am südlichen Schlosspark entlasten soll (die BZ berichtete). Hier gibt es während der Sommermonate viel Verkehr in Richtung Erlebnispark Tripsdrill, der dann besser abgewickelt werden kann.

Auch für die in die Jahre gekommene K 1632 zum Erlebnispark konnte endlich eine Einigung zwischen Landkreis und Stadt Bönnigheim erzielt werden. Ihre Sanierung wird aber noch dauern: Nach Abstimmungen mit dem Landkreis Heilbronn rechnet man mit einem Baubeginn nicht vor drei Jahren.