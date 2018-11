Freudental Am Ende gewinnt jeder

Freudental / bz

Strom sparen, etwas Gutes für die Umwelt leisten und als Belohnung für eine geniale Stromsparidee auch noch mit etwas Glück gewinnen. Diese Mitmach-Aktion veranstalten die Gemeinde Freudental und der Arbeitskreis „Energie und Nachhaltigkeit“ und rufen zum ersten Stromsparwettbewerb in Freudental auf. „Unter dem Thema Energie ist eines unserer Ziele, die Potenziale für das Energiesparen in der Gemeinde zu fördern und herauszuarbeiten“, erklärt Bürgermeister Alexander Fleig den Hintergrund zu dem Wettbewerb, der bereits auch in anderen Kommunen stattfindet.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist wichtiger denn je, was die aktuellen Klima- und Wetterphänomene zeigen. Lange trockene und heiße Sommer und extreme Unwetter zeigen, dass sich etwas mit dem Klima verändert. Noch gehen das Energiesparen und der damit verbundene Klimaschutz aber nicht von alleine, heißt es in dem Aufruf zum Stromsparwettbewerb. Deshalb möchten die Gemeinde und der Arbeitskreis seine Bewohner zum Mitmachen motivieren. Nicht nur, dass sich am Ende das Stromsparen auf der Rechnung bemerkbar macht, auch eine Prämie winkt am Ende für die Teilnehmer – und ganz nebenbei wurde ein positiver Beitrag für die Umwelt und das Klima geleistet.

Die Stromsparidee

Beginn der Aktion ist der 1. Februar 2019, das Ende am 31. Januar 2020. Gesucht werden in diesem Zeitraum Stromsparideen, die in drei Kategorien unterteilt werden: Die einfachste, denn Energiekosten senken geht oft ganz leicht. Ein Tipp von Bürgermeister Fleig: „Licht ausmachen, wenn man den Raum verlässt“, könnte schon ein Ansatz sein. Die kreativste, bei der Erfinderreichtum und eben Kreativität gefragt sind. Dabei könnte man sich zum Beispiel „in der Wohnung ’Eselbrücken’ zu notieren, um ans Stromsparen zu denken“, so Fleig. Mit den üblichen Energiespartipps kann der Verbrauch bereits stark reduziert werden, doch ob das für den Gewinn schon reicht? Bei dem Wettbewerb wird die beste Idee belohnt. Und so wird zum Schluss auch die spaßigste Stromsparidee gesucht und belohnt. Einfach mal den Fernseher ausschalten und einen Spieleabend organisieren, wäre eine Idee von Fleig. Ressourcen schonen ist eine ernste Sache, kann aber trotzdem Spaß machen, so die Mitteilung.

So funktioniert’s

Der Wettbewerb erstreckt sich über ein ganzes Jahr, Prämien fürs Mitmachen gibt es allerdings auch schon nach drei, sechs und neun Monaten in den drei Kategorien.

Teilnehmen kann jeder Haushalt. Dafür muss das Teilnahmeformular zusammen mit der letzten Verbrauchsabrechnung bis zum 31. Januar 2019 an stromsparen@freudental.de oder direkt ins Rathaus gebracht werden. Das Formular selbst gibt es im Rathaus oder auf der Homepage der Stadt. Die schnellsten zehn Anmeldungen im Rathaus erhalten eine mobile Powerbank.

Anschließend muss bis zum 10. Februar der Zählerstand vom 31. Januar oder dem 1. Februar übermittelt werden. Dazu einfach ein Foto schießen, auf dem das elektronische Datum versehen ist und beim Rathaus einreichen. Ab dann heißt es: Strom sparen.

Vom Rathaus gibt es zu jeder Anmeldung Tipps, mit denen die Bürger gleich loslegen können, um das ganze Jahr Strom zu sparen. Auf Wunsch stellt das Rathaus auch leihweise Strommessgeräte zur Verfügung. Nach einem Jahr folgt die Endabrechnung. Ab dem 1. Februar 2020 bis zum 10. Februar muss wieder mit einem Fotobeweis der Zählerstand vom 31. Januar 2020 eingereicht werden, um die Gewinner zu ermitteln. Die drei Haushalte mit dem prozentual höchsten Einsparungen pro Kopf erwarten Preise. Ansonsten wurde immerhin eifrig Energie und somit bares Geld gespart, heißt es weiter. Am Ende werden die Ideen auch veröffentlicht, „denn unser Ziel ist ja ein nachhaltiges Stromsparen, das heißt, dass unsere Bürger im täglichen Leben dann ständig Strom sparen, ohne immer wieder darüber nachdenken zu müssen“, so Fleig.