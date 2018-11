Bönnigheim Am Anfang war die Gärung

Von Uwe Deecke

Es war ein Treffen hochrangiger Experten am Wochenende im Schnapsmuseum, das jetzt 25 Jahre alt ist. Ihr gemeinsames Fachthema aus vielen Blickwinkeln: die Destillation von Alkohol. Dr. Andreas Mendel, Apotheker und Pharmaziehistoriker aus Brackenheim, blickte beispielsweise in seinem Referat „De arte distillandi - Die Destillation und ihr langer Weg von einer Kunst zur Wissenschaft“ zurück auf die Anfänge. „Pech und Parfüm waren die Hauptprodukte in der Antike“, erläuterte Mendel, Pech für den Schiffsbau und Parfüm für die Damen entstanden durch die einfache Destillation.

Die Duftstoff- und Arzneimittelherstellung gab es schon in frühen Kulturen und war mit Apparaten aus Brennkolben schon 3000 bis 4000 vor Christus möglich. Das Maischegefäß, der darüber liegende „Helm“ und der „Schnabel“ zum Abtropfen des Destillats waren früh im arabischen Raum und auch in Zypern verbreitet, wie neue Funde belegen.

Alchimisten finden Teer

Die Alchimisten suchten den „Stein der Weisen“ und das Lebenselixier, so Mendel, sie fanden dabei den Teer aus Holz, der die Schiffe sicherer machte. Erst im 12. Jahrhundert entstand die Methode der Trennung von Flüssigkeiten in Phasen, „maßgeblich für die Branntweingewinnung in Europa“, machte der Brackenheimer deutlich.

Den eigentlichen Sprung zur industriellen Produktion ermöglichte das mit Wasser gekühlte Pistoriusbecken, auch heute noch Grundlage der Destillationstechnik. „Chemie, Physik und Pharmazie wären ohne die Destillation nicht möglich gewesen“, so Mendel, auch heutige Autos, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden, gäbe es ohne sie nicht.

Kulturhistoriker Frank Lang aus Vaihingen näherte sich dem Thema aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Dass die Menschheit überhaupt sesshaft wurde, sei dem Getreideanbau und der Vergärung von Korn zu Alkohol zu verdanken, zitierte Lang das Ergebnis neuerer Forschung. „Wir verfestigen unsere sozialen Beziehung und auch die Zugehörigkeit zu unserer Region“, so Lang zur Motivation des Trinkens. Und noch mehr: Vertragsabschlüsse, Richtfeste und Feierlichkeiten sind Rituale, die traditionell mit Alkohol begangen werden. Zeremonielle Anlässe mit Alkohol gab es aber schon viel früher, zumindest da, wo man Alkohol vertrug.

Das Enzym, das uns gegenüber Asiaten trinkfest macht, sei, glaubt Lang, auch durch Alkoholexzesse entstanden und vererbt worden. Die These vom 16. Jahrhundert als „Zeit des Zechens“ werde durch neuere Forschungen aber in Frage gestellt und stamme wohl eher aus der „Feder der moralisierenden Reformation“, so Lang.

Vielzahl von Vorträgen

Am Samstag war Jochen Einenkel, ehemaliger Leiter der Nordhäuser Traditionsbrennerei, zu Gast und berichtete über die Geschichte der Kornbrennerei Nordhausen im Harz. Küchenmeister und Schnapsbrenner Eugen Heubach referierte darüber, wie man Schnaps heute perfekt vermarktet. Um den Erhalt der Streuobstwiesen ging es bei Conrad Fink, Diplomingenieur der Landespflege, bevor Dr. Günter Röhrig von der Weinbauschule Weinsberg die wissenschaftliche Erforschung der Destillationstechnik in den Vordergrund rückte. Am Sonntag sprachen Kurt Sartorius, der Leiter des Schnapsmuseums, über Terror im Nationalsozialismus gegen jüdische Firmen am Beispiel der Hammer-Brennerei und Professor Markus Plehn, Apotheker, Pharmaziehistoriker aus Brackenheim, über Alkohol in der Medizin und der Pharmazie.