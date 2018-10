Bönnigheim Alte Sorten wachsen um das Schlossfeld

Von Uwe Deecke

Der Obstsortengarten um das Neubaugebiet Schlossfeld ist mittlerweile auf vier Hektar angewachsen und Standort von rund 300 meist längst vergessener Obstsorten. Am Samstag kamen rund 70 Gäste, um den neuen „Premium-Spazierweg“ einzuweihen. Alte regionale Sorten wie Moserapfel, Spielberger Wieslesapfel, Beck Michelesbirne, Häckerapfel oder Geisinger Liebling stehen hier ebenso am Wegrand wie lokale Sorten namens Katzenkopf, Knausbirne, Grünmöstler, Präsident Drouard, Madame Verte oder Hofener Birne. Ein Pflock mit einem kleinen Schild verweist jeweils auf Namen und Herkunft, wie bei der Goldparmäne, die 1510 in der Normandie entstanden ist und hier beliebt war.

Rund 200 Apfelsorten

„Obwohl es in Deutschland mindestens 2000 Apfelsorten gibt, findet man im Handel meist nur die sieben gängigsten“, ist auf dem Schild am Eingang zu lesen, das Bürgermeister Albrecht Dautel am Samstag enthüllte. Ziel des „Premiumwegs“ sei es eine Naturschule für die Jüngeren zu bieten, der Naherholung zu dienen und die Sorten für die Nachwelt zu erhalten, so Dautel.

„Die Grundidee ist, alte Sorten anzupflanzen und sichtbar zu machen“, sagte Dautel anlässlich der Eröffnung, die von Stadtmusikdirektor Rainer Falk und drei Schülern musikalisch umrahmt wurde. Was einst als Ausgleichsfläche für die verdichtete Bebauung des Schlossfelds angelegt worden ist, sei ein gemeinsames Produkt vieler Ehrenamtlicher und Gruppen wie Nabu und BUND auf Initiative der Stadtverwaltung.

Manfred Häußer, früherer Vorsitzender des Obst und Gartenbauvereins, erklärte bei der anschließenden Führung am Beispiel der Goldparmäne, was an diesem Sommer besonders war. Der Sommer-Baumschnitt sei sehr wichtig gewesen, da die Äste überlastet waren von den vielen Früchten, die es in diesem Jahr an den Bäumen gab.

Eine Station weiter stellte Kurt Sartorius von der Historischen Gesellschaft klar, dass man mit der dort postierten Obstpresse nicht nur Most sondern auch Schnaps herstellen konnte. Den „Liebeslikör“ gab es anschließend zu verkosten.

Auch Eric Reiter vom 3B-Tourismus ließ sich ein paar Worte zu positiven Außenwirkung fürs Bönnigheimer Schlossfeld nicht nehmen. Die Veranstaltung endete mit einem gemütlichen Beisammensein an der Schlossbergallee, wo nun die neue Tafel in Form eines Apfels steht.