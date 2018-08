Kirchheim Alle Räume durchsucht

Kirchheim / bz

Am Samstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 23.30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein nördlich von Kirchheim gelegenes Wohn-und Bürogebäude. Nach Angaben der Polizei hebelte er mehrere Türen auf, um in eine angrenzende Verkaufshalle zu gelangen. Er durchsuchte alle Räume und stahl mehrere Hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Zeugen, denen zur Tatzeit auf der Bundesstraße 27 zwischen Kirchheim und Lauffen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer (07142) 4050 in Verbindung zu setzen.