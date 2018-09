Kirchheim „Operative Arbeit soll verstärkt werden“

Kirchheim/Bönnigheim / Uwe Deecke

In zwei Jahren werden der Bönnigheimer und der Kirchheimer Polizeiposten zusammengelegt. Sitz des Polizeipostens ist dann in der Kirchheimer Hauptstraße. Im Kirchheimer Gemeinderat informierte der stellvertretende Polizeipräsident Burkhard Metzger.

Dass die Polizei von Bönnigheim nach Kirchheim geht, hat handfeste Gründe. Zwar ist die Kommune mit 5770 Einwohnern kleiner als Bönnigheim, aber es passiert hier mehr. Gründe seien der Bahnanschluss, die Nähe zum Kernkraftwerk und große Supermärkte, die immer wieder Polizeieinsätze erforderten. Die Strecke nach Bönnigheim sei im Ernstfall schnell zu schaffen, erklärte Metzger vor dem Gremium.

Die Zusammenlegung von kleinen Posten werde seit 2014 betrieben. „Ziel ist es, die operative Arbeit zu verstärken“, so Metzger. Der operative Aufwand werde verkleinert und die Eigensicherung verstärkt. So sei es heute schlichtweg unmöglich, einen Kollegen alleine rauszuschicken, wenn die Polizei gerufen wird. „Wir wollen kein Personal sparen, es soll ein Gemeinschaftsposten werden“, erläuterte der stellvertretende Polizeipräsident. Damit seien erweiterte Präsenzzeiten möglich, so dass man nachts nicht lange auf eine Streife aus Bietigheim warten müsse.

Entstehen soll ein Posten mit sechs Beamten, die das Erdgeschoss des neu zu bebauenden Areals gegenüber vom Rathaus beziehen werden. Die beiden Dienstfahrzeuge werden am Vereinszentrum in Garagen untergebracht. Bis es soweit ist, werden beide Posten eng zusammenarbeiten. Es gebe bereits gemeinsame Dienstpläne, Besprechungen, Präsenzstreifen und die Erarbeitung von Einsatzkonzepten, führte Metzger aus.

Polizeihauptkommissar Ferdinand Steigmann aus Kirchheim wird den gemeinsamen Posten leiten. Er präsentierte anschließend die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres vor dem Gremium. Auch in Kirchheim gilt dabei dasselbe wie etwa in Besigheim. Während landesweit die Zahl der Straftaten abgenommen hat, stieg sie hier um 6,8 Prozent. Die Aufklärungsqoute lag dabei bei 63 Prozent.

Eine Zunahme um 13 Fälle auf 55 Fälle gab es im Bereich der Sachbeschädigung. Graffitis hatten daran großen Anteil, Autokratzer, abgetretene Spiegel oder auch Nachbarschaftsstreitigkeiten. Rauschgiftdelikte stiegen von sechs auf 13 Fälle, was auch daran liege, dass man gleich mehrere Straftäter dingfest machen könne, wenn beim Verhör Namen genannt werden. Zum ersten Mal habe es in der Kommune kein Raubdelikt gegeben, führte der Kommissar aus.

80 von 180 Straftätern seien Nicht-Deutsche, davon seien 65 Erwachsene. Der Anteil der Jugendlichen unter allen Straftätern sei insgesamt rückläufig. Er fiel von 62 auf 42 Täter. Unterm Strich konnte Steigmann aber ein beruhigendes Fazit ziehen. Kirchheim sei nach wie vor eine sichere Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg.