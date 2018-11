Schließung „Kein Vorwurf und viel Zuspruch“

Kirchheim / Uwe Deecke

Für die meisten kam es überraschend: Die Entscheidung der Gesellschafter, den Kirchheimer Dorfladen zum Jahresende einzustellen, wurde am Mittwoch im Vereinszentrum bekannt gegeben. „Es gab keinen einzigen Vorwurf und viel Zuspruch seitens der Anteilseigner“, erklärt Helmut Mayer, einer der drei Geschäftsführer. Die Eigner wollen den Laden erhalten und auf ihn mit Aktionen und Werbeflyern aufmerksam machen. Auch ein „Spendenbarometer“ sei angedacht worden, der am Laden das finanzielle Problem verdeutlicht. Was das bewirke, werde man sehen, so Mayer. Allein ein guter Wille schaffe noch keine besseren Umsätze, weiß er aus Erfahrung.

Nun wolle man abwarten und noch nicht den „roten Knopf“ drücken. Der bedeutet am Ende den Ausverkauf, auch den des Mobiliars, sowie die Kündigung von Mitarbeiter- und Lieferverträgen. Geplant sind eine geregelte Abwicklung ohne Umsatzeinbrüche bis zum Jahresende sowie ein anschließender „ordentlicher Abverkauf“ von Waren und Inventar. „Es ist eine Entscheidung, die in zwei Wochen ansteht“, so der Finanzchef des Dorfladens. Man werde bis zum Wochenende Kriterien und eine Zielsetzung ausarbeiten, die erreicht werden müssen, um den Prozess der Abwicklung noch zu verhindern.

Wie berichtet, hatten die fünf Gesellschafter des Dorfladens in dieser Woche die Notbremse gezogen. Nach dem Rückzug des Schreibwarenhändlers und der Entscheidung, das Angebot selbst aufrecht zu erhalten, seien 15 000 Euro an Kosten entstanden, die mit den Ausschlag gaben. Auch die schwachen Umsätze seit Ostern mit dem langen Sommer machten dem Laden wie dem gesamten Einzelhandel zu schaffen.

Lange Einkaufsnacht

Am Ende stand der Beschluss, nächste Woche eine Aktion mit einer „langen Einkaufsnacht“ zu machen und dort für den Laden zu werben. Es gab auch spontan Leute, die bereit waren, Geld für den Dorfladen zu geben und zu unterstützen. „Es war so etwas wie ein Ruck zu spüren“, so Bürgermeister Uwe Seibold, der von der Reaktion der Anteilseigner überrascht war. Die Menschen seien engagiert und überzeugt vom Dorfladen, so dass man sich noch ein bisschen Zeit gebe. „Die nächsten zehn Tage sind die entscheidenden“, erklärte Seibold gegenüber der BZ.