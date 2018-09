Schwerpunkt: Woche der Demenz „Hallo, ich bin auch noch da“

Am Marktstand im Eingangsbereich der Demenzstation des Kleeblatt-Heims in Freudental können sich die Bewohner das wegnehmen, was sie gerade brauchen und von dem sie denken, dass sie es verloren haben. © Foto: Helmut Pangerl

Bönnigheim / Gabriele Szczegulski

Es ist eine Situation im Kleeblattheim in Freudental, die typisch ist für Demenz: Die Pflegedienstleiterin Andrea Koschmieder und Sozialdienstmitarbeiterin Ulrike Zipperer, die auf der Demenzstation, dem sogennannten Kompetenzzentrum, arbeiten, unterhalten sich mit Besuchern. „Hallo, ich bin auch da“, bringt sich ein Bewohner vom anderen Ende des Flurs ins Gedächtnis, ohne Rücksicht auf das Gespräch. „Demenzkranke sind egoistisch, fühlen sich ausgeschlossen von der Gesellschaft, was sie ja auch sind, und haben kaum noch Sozialverhalten. Demenz ist eigentlich eine Suche nach Verlorenem, das für immer verschwunden ist“, sagt Andrea Koschmieder. Der Bewohner will ein Behältnis haben, um die Wäsche seiner Mitbewohner zu sammeln. „Ah, das ist eine gute Idee, hier haben Sie einen Beutel“, sagt die Pflegedienstleiterin. Natürlich, so erklärt sie später, ist die Wäsche schon längst gesammelt worden.

Wer im Demenzkompetenzzentrum in Freudental lebt, leidet an schwerster, unheilbarer Demenz und wurde mit Unterbringungsbeschluss eingeliefert. Das Freudentaler Heim ist eine von drei Demenzstationen im Landkreis, neben der Karlshöhe in Ludwigsburg und dem Haus Caspar in Bietigheim-Bissingen. Wer hier wohnt, hat die Diagnose schwere Demenz, egal ob die sogenannte vaskuläre, die von Durchblutungsstörungen kommt, oder den Typ Alzheimer, der hirnorganische Ursprünge hat, und bei dem die Nervenzellen zerstört werden. 1,5 Millionen Deutsche, so die Statistik des Bundesgesundheitsamtes, leiden an Demenz.

Koschmieder erklärt: „Um einen Unterbringungsbeschluss zu bekommen, muss der Demenzkranke mehrere Kriterien erfüllen: Er läuft ständig weg, findet nicht mehr nach Hause, muss rund um die Uhr betreut werden.“ Zu den Kriterien gehörten auch das Risiko der Selbstgefährdung, Aggressivität, Gewalttätigkeit, herausforderndes Verhalten, wie keine Tischmanieren oder Entblößungszwang, sagt sie.

Der Risikofaktor Nummer 1, so erklärt Koschmieder, ist das Alter. Ihre Patienten sind zwischen 70 und 94 Jahre alt. Meist, so sagt sie, beginne alles mit dem Satz „Was ist denn mit mir los?“ Die im Alter ganz normalen Vergesslichkeiten nähmen zu. Alltäglichkeiten würden zu unüberwindbaren Hürden. „Demenzkranke sind zu Beginn der Krankheit Meister der Vertuschung“, sagt sie. Nach außen sehe alles gut aus, aber in der Wohnung herrsche das Chaos, es werde vergessen zu essen oder beispielsweise schimmliges Brot zu sich genommen. Das Vertrauen auch zu Angehörigen schwinde, später kenne man sie nicht mehr. Die Orientierung geht verloren, das Sozialverhalten ändert sich, die emotionale Kontrolle schwindet. Wie schnell und wie unwiederbringlich sich der Geist auflöse, so Koschmieder, sei im Verlauf vollkommen unterschiedlich. Was zum Großteil nicht verloren geht, sind die Erinnerungen an frühere Zeiten, an die Kindheit oder die Familiengründung. Hier setzt die Arbeit in der Gerontologie an. Die Patienten reagieren auf alles, was sie an irgendetwas erinnert, wie die Gartenarbeit, das Kochen, das Handwerken, Singen oder Geschichten erzählen.

Die Demenzstation ist ein geschlossener Bereich im Freudentaler Heim. 30 Patienten leben hier in 26 Zimmern. Abgeschlossen ist aber nur die Haustüre, ansonsten können sich die Bewohner frei bewegen, alle Zimmertüren sind geöffnet, ein großer Garten und mehrere Innenhofbereiche kommen dem natürlichen Bewegungsdrang von Demenzkranken entgegen, die meist im Vergleich zu ihrem geistigen Zustand noch sehr aktiv sind. Mindestens sechs Mitarbeiter sind ständig vor Ort.

„Die Patienten haben alle Freiheit, es gibt keine Regeln, daran können sie sich sowieso nicht mehr halten“, sagt die Pflegedienstleiterin. Wer lange schlafen will, könne das, denn Demenzkranke seien oft nachtaktiv. Wer mit den Fingern essen will, darf dies. Reglementierungen seien, so Koschmieder, „kontraproduktiv bei Demenz“. „Wir gehen auf die Bewohner ein, wir passen unser Programm an sie an, nicht umgekehrt“, sagt Ulrike Zipperer. Diese beteiligen sich an Tätigkeiten wie Wäsche zusammenlegen, Tisch decken, Tomaten anbauen, Kräuter pflegen, wenn sie Lust dazu haben.

Betritt man das Demenzzentrum, steht man mitten auf einem Marktplatz. An einem Marktstand darf sich jeder bedienen. Darauf sind Alltagsgegenstände wie Milchkannen, Handtaschen, Hüte oder Bücher. Grade sind die meisten Sachen im Umlauf. Hier hat die Suche nach etwas Verlorenem, das Demenzkranke sehr oft umtreibt, ein Ende.

„Das Schlimmste bei Demenz ist, dass die Betroffenen nicht mehr ernst genommen werden“, sagt Zipperer. Darum sei es auch typisch, dass viele ihre ersten Demenzerscheinungen lange verstecken: „Sie erhalten eine normale Fassade aufrecht, tun so, als ob alles in Ordnung ist, ziehen sich aber zurück, lassen niemanden mehr in ihr Leben, weil sie nicht wollen, dass man sieht, das gar nichts mehr in Ordnung ist“, sagt sie.

Einer der Bewohner wird täglich von seiner Frau besucht, die erzählte, dass das Paar gesellschaftlich sehr aktiv war. Jetzt habe weder ihr Mann noch sie Kontakt zu früheren Freunden. „Es ist typisch, dass Demenz wie eine ansteckende Krankheit behandelt wird“, sagt Zipperer.

Fassade bleibt

Demenzbetroffene könnten noch lange nach den ersten Anzeichen selbstständig leben und entscheiden, was mit ihnen geschieht. „Aber sie lassen zu, dass die Krankheit sehr, sehr weit fortschreitet, bis es jemand merkt“, sagt die Altenpflegerin. Falsch, so sagt sie, sei, wenn man Demenzkranken immer wieder sage, dass etwas nicht stimme, dass sie falsch liegen mit dem Monat, der Uhrzeit oder dass sie keine Kinder mehr zu versorgen hätten, wie sie behaupteten. „Wir gehen auf die Bewohner ein“, so Koschmieder. Eine Bewohnerin wollte, erzählt sie, täglich nach Hause, weil sie doch für ihre Kinder kochen müsse und weinte deshalb bitterlich, wurde aggressiv. Als die Betreuerinnen sie lobten, weil sie so gut für ihre Kinder gesorgt habe und als sie ihr Anerkennung und Zuwendung gaben, so sagt Koschmieder, seien die Ausbrüche merklich zurückgegangen.

Sie sei sich sicher, dass die Bewohner „zufrieden sind“. Und die Angehörigen, fügt Zipperer hinzu, weil sie bemerkten, dass es ihrem Verwandten besser gehe. In dem Miteinander, den sozialen Kontakten, so sagt sie, entstehe eine Lebensqualität, die gut für die Bewohner sei“. Die beiden Kleeblatt-Mitarbeiterinnen wünschen sich eines vor allem für ihre Bewohner und deren Angehörige: „Dass sie nicht abgeschrieben werden, dass sie weiterhin wert geschätzt werden und Spaß am Leben haben und ihre Bedürfnisse ernst genommen werden.“