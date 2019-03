Bönnigheim 800 Kinder für Blasmusik begeistert

Bönnigheim / Von Susanne Yvette Walter

Ein Musikinstrument kann man nicht nur im Alleingang mit einem qualifizierten Lehrer lernen. Die Bläserklassen demonstrieren landauf, landab, dass sich ein Lernerfolg auch im gemeinsamen Musizieren in der Klasse im Rahmen des ganz normalen Schulunterrichts einstellen kann. Die Musikschule Bönnigheim machte vor 20 Jahren schon einen der Vorreiter in Baden-Württemberg. Damals startete Musikschulleiter Rainer Falk eine Kooperation mit der Bönnigheimer Grundschule und gründete die ersten Bläserklassen. Im April soll dieses Jubiläum groß gefeiert werden.

Auf Initiative von Rainer Falk, Leiter der Städtischen Musikschule Bönnigheim und Leiter des Musikvereins Stadtkapelle Bönnigheim, begann im Schuljahr 1999/2000 in Bönnigheim die Zusammenarbeit zwischen der Musikschule und der Ganerben-Grundschule mit der Einrichtung einer ersten Bläserklasse. Falk selbst kommt musikalisch aus den Reihen der Bläser, daher ist es nachvollziehbar, dass hier zuerst Bläserklassen und erst viel später auch Streicherklassen ins Leben gerufen wurden. „Das Klassenmusizieren ist aus den USA zu uns herübergekommen. Dort ist das schon lange zentraler Bestandteil im Unterricht und in den 90er-Jahren kam das dann so langsam auch bei uns und in den Beneluxländern in Gang“, erklärt Rainer Falk im Gespräch mit der BZ.

Pädagogik für große Gruppen

Spontan habe er damals eine entsprechende Fortbildung an der Akademie für Musikpädagogik in Mainz besucht. „Heute sind wir längst an den Umgang mit großen Gruppen gewöhnt“, betont der Bönnigheimer Musikschulleiter. Was es in der Praxis bedeutet, wenn 40 Kinder zeitgleich die ersten Töne auf einem Instrument spielen, das sie bis dato noch nicht kennen, und wie man das hinbekommt, dass solch eine Musikstunde nicht im blanken Chaos endet, das wissen Falk und seine Kollegen inzwischen. „Da steckt schon eine spezielle Pädagogik dahinter“, deutete er an.

Auch die Stadtkapelle profitiert

Organisatorisch läuft der Schritt in die Bläserklasse heute wie folgt ab: Die Kinder kommen zum Hospitieren in Klasse zwei. Das heißt, sie kommen und schauen, welches Instrument sie interessieren würde und ob das Modell Bläserklasse etwas ist, was sie reizt. „Wir sind bundesweit die ersten, die an einer Grundschule eine Bläserklasse eingeführt haben. Und genau das war für die Stadtkapelle auch ein Glücksfall, denn wenn man Kinder erst ab Klasse fünf zum Orchester zusammennimmt, hat man viel mehr Konkurrenz mit anderen Vereinen als in Klasse zwei“, erklärt Falk.

Viele Kinder wechseln, wenn sie nach zwei Jahren Bläserklasse ein Folgeorchester suchen zur Stadtkapelle Bönnigheim, die inzwischen auch mehrere Ensembles für den lückenlosen Aufstieg bis in die Stadtkapelle mit rund 50 Musikern zu bieten hat. „Wenn man erst ab Klasse fünf mit so etwas startet geht wertvolle Zeit verloren, weil Kinder schon mit acht oder neun Jahren eigentlich das beste Alter für den Einstieg haben“, betont auch Susanne Zimmer, Rektorin der Grundschule Erligheim-Hofen.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben sie dann die Möglichkeit, mit dem auserwählten Instrument auf Tuchfühlung zu gehen und zwar direkt an der Schule im Musikunterricht. Falk hat hochgerechnet, wie viele Kinder in 20 Jahren in Bönnigheim und in zehn Jahren Bläserklasse in Erligheim zum Hospitieren gekommen sind. „Das sind mehr als 800“, sagte er selbst erstaunt. Ohne die Bläserklassen wären solche großen Projekte wie die Bönnigheimer Nachtmusik mit ihrer Stationenvielfalt in der Bönnigheimer Altstadt kaum möglich, betont er.

Ist ein Schüler mal im zweiten Jahr Bläserklasse, dann darf er in seinem Ensemble auch auf Wettbewerbe reisen. Es gibt spezielle Bläserklassenwettbewerbe und der Blasmusikkreisverband ruft auch immer wieder welche aus. Und auch hier haben die Bönnigheimer Sternstunden in den letzten 20 Jahren zu verzeichnen, etwa beim Landesmusikfest in Karlsruhe, wo sie im Mai 2015 mit der Beurteilung „Sehr gut“ wieder nach Hause gefahren sind. „Mittlerweile ist die Bläserklasse unser Profilfach schlechthin“, sagt Falk. Bönnigheim liefert hier immer noch die Vorlage für andere Bläserklassen im Landkreis.

Stadt kaufte 60 Instrumente

Besonders in den Anfangstagen wäre es ohne die Unterstützung der Gemeinde Bönnigheim nicht gegangen. „Da wurde ordentlich Geld investiert auch in ein Instrumentarium, das sich heute noch vom Umfang her sehen lassen kann“, freut sich der Dirigent der Bläserklassen. „Die Stadtverwaltung beziehungsweise die Gemeinderäte ermöglichten damals durch ihre Entscheidung, gleich 60 Instrumente zu kaufen“, erinnert sich Falk. Mit was die Bläserklassen bei Schülern um ihr Interesse werben? „Das sind die gemeinsamen Konzerte, das gemeinsame Tun in der Gruppe, mit der sich die Kinder identifizieren“, betont Ulrike Staudenrausch, die Vorsitzende des Musikvereins Stadtkapelle Bönnigheim. „Nicht zu unterschätzen sind positive Effekte: Die Kinder lernen hier Disziplin und Gruppendynamik. Sie lernen, dass man sich anpassen muss. Da finden viele Vernetzungen im Kopf statt. Das ist bekannt“, weiß Schulleiterin Susanne Zimmer. Außerdem lernen die jungen Instrumentalisten gut auf ihre Tuba oder ihre Posaune aufzupassen, wenn sie die Summe des Anschaffungspreises erfahren erst recht.