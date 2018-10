Bönnigheim 286 000 für neue Schneckenpresse

Bönnigheim / Von Uwe Deecke

Seit dem Jahr 2002 arbeitet in der Kläranlage an der Kirchheimer Straße eine Zentrifuge, die den anfallenden Schlamm so stark entwässern soll, dass er zur Energieproduktion verwendet werden kann. Nachdem die Zentrifuge zur Entwässerung der Bönnigheimer Kläranlage in die Jahre gekommen ist, soll diese nun durch neue Schneckenpresse ersetzt werden.

Die bisherige Zentrifuge sorgt dafür, dass im Faulturm die chemischen Prozesse ablaufen, in denen Methangas entsteht, das dann zur Wärme- und Stromproduktion verwendet werden kann. Die entstehende Wärme versorgt die gesamt Anlage mit Wärme. Im dortigen Blockheizkraftwerk wird das Gas verbrannt, wenn eine ausreichende Menge vorhanden ist. Der so erzeugte Strom wird in der Anlage für den Betrieb der Abwasserpumpen und Belüftungsanlagen benötigt und zusätzlich auch ins Netz eingespeist.

Vergleich von Pressen

Um die in die Jahre gekommene Schlammentwässerung zu erneuern, beauftragte die Stadt das Ulmer Büro SAG Ingenieure mit einer Vergleichsstudie, die bereits im Juli im technischen Ausschuss vorgestellt worden war. Projektingenieur Karl Rösch nahm Proben der Anlage unter die Lupe und untersuchte mehrere mögliche Varianten der Entwässerung. Verglichen wurden eine Schneckenpresse, wie sie häufig in Anlagen dieser Größe zum Einsatz kommt, eine Bandfilterpresse, eine Zentrifuge und die mobile Schlammentwässerung durch eine Fremdfirma. Ermittelt wurde unter anderem der Schlammdurchsatz, der Abscheidegrad und der Stromverbrauch, um die jährlichen Betriebskosten ermitteln zu können. Die Schneckenpresse, so das Fazit der Vergleichsstudie, habe mehr Vorteile als die anderen Systeme. Die bisher verwendete Zentrifuge habe einen hohen Stromverbrauch, mehr Verschleiß und bei größeren Anlagen einen hohen Schallpegel. Um einen Ausfall von Entwässerung und Gasproduktion zu verhindern, sei die Maßnahme inzwischen dringend erforderlich.

Geschätzte Kosten sind höher

„Wir haben die Schneckenpresse als die wirtschaftlichste Lösung ermittelt“, fasste Rösch bei der Hofener Sitzung das Ergebnis der Studie zusammen. Mit einer Kostenschätzung von 201 000 Euro sei man in die Ausschreibung gegangen, in der drei Angebote eingingen. Hier habe es Probleme gegeben, weil der Markt aktuell überreizt sei, so dass es keine günstigeren Angebote gab. Man sei elf Prozent über der Kostenberechnung mit dem günstigsten Bieter, was auf die Marktlage zurückzuführen sei, machte Rösch deutlich. Nötig geworden seien auch Arbeiten an der Schaltanlage sowie der Faulschlamm-Beschickung, die insgesamt rund 34 000 Euro ausmachen. Der Ingenieur empfahl auch zur Anschaffung einen Wartungsvertrag, weil damit eine längere Gewährleistung der Presse gegeben ist.

So liegt die Presse mit Mehrleistungen nun bei einem Preis in Höhe von rund 286 000 Euro, inklusive Wartungsvertrag über vier Jahre.

Das Gremium folgte in der Gemeinderatssitzung einstimmig dem Beschlussvorschlag und vergab an die Firma Bauser Rohrleitungs- und Anlagenbau den Auftrag samt Wartungsvertrag zum Angebotspreis.