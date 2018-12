Bönnigheim 256 000 Euro für schadhafte Kanäle

Bönnigheim / Uwe Deecke

Die Kanalbefahrung im Bereich Klosterburgäcker in Bönnigheim zwischen Bachstraße, Burgstraße und Freudentaler Straße fand im Mai und Juni auf 2500 Meter Hauptkanälen und 1500 Meter Anschlusskanälen in die Grundstücke statt. Die Auswertung stellte nun im Technischen Ausschuss Karl Rösch vom Ulmer Büro SAG Ingenieure vor.

Mit einer Kanal-TV-Kamera wurden in den Kanälen Schäden festgehalten. Die Schadensklassen reichen von null bis fünf, von „Gefahr im Verzug“ bis „Kein Handlungsbedarf“, die Sanierung wird für die Schadensklassen null bis zwei geplant. Befahren wurden mittels einer Satellitenkamera auch erstmals die Anschlussleitungen vom Hauptkanal bis zum ersten privaten Kontrollschacht. Das Ergebnis: „In 65 Prozent der Hauptkanäle und 32 Prozent der Anschlusskanäle besteht Sanierungsbedarf“, so Rösch. Die Schäden könne man aber mit einer Inlinertechnik beheben. Dabei wird der Kanal von innen beschichtet, um Risse und undichte Anschlüsse zu schließen.

Als Ergebnis ergebe sich ein Sanierungsbedarf bei 171 Einzelschäden in den Hauptkanälen. Unterm Strich macht die Maßnahme rund 128 000 Euro aus, die die Stadt übernimmt. Dazu kommen 61 öffentliche und 72 private Sanierungsmaßnahmen in insgesamt 73 Anschlussleitungen, die untersucht wurden. In den privaten Sanierungsmaßnahmen seien 14 Nachuntersuchungen enthalten, bei denen unvollständig untersuchte Anschlussleitungen befahren und Schäden identifiziert werden sollten. Die Kosten für die Anschlussleitungen bezifferte Rösch auf rund 127 000 Euro. In diesen Kosten ist ein Sanierungsanteil auf Privatgrundstücken in Höhe von rund 30 000 Euro enthalten. „Das ist ein Politikum“, so Rösch, „aber sie sind nicht die einzige Gemeinde, in der so etwas vorliegt“. Es gebe 14 Fälle, in denen man eigentlich auf die Eigentümer zugehen sollte, die dann den Nachweis einer Reparatur erbringen müssten.

Sanierungspflicht

Die Eigentümer seien informiert und man sei mit den Betroffenen in Kontakt, so Fachbereichsleiter Peter Knoll. Und die Inlinertechnik sei inzwischen so ausgereift, dass man mit 40 Jahren Haltbarkeit rechne, erklärte Rösch.

Hans-Martin Jäger sah ein Problem auf die Stadt zukommen, falls einige Eigentümer der Sanierungspflicht nicht nachkommen. „Wir haben rechtliche Möglichkeiten, es durchzusetzen“, erklärte Bürgermeister Albrecht Dautel, meist werde man sich aber einig. Mit einer Entwässerungsleitung und Schächten auf dem Grundstück gingen nun mal auch Pflichten der Eigentümer einher. Der technische Ausschuss fasste anschließend einstimmig die Beschlussempfehlung für den Gemeinderat. Die Ausgaben in Höhe von 256 000 Euro und die Einnahmen für Maßnahmen auf Privatgrundstücken in Höhe von 35 700 Euro werden danach in den Haushalt 2019 eingestellt.