Strombedarf 2030 sollen 1300 Elektroautos fahren

Freudental / Uwe Deecke

Der Stromverbrauch in Freudental wird mit der Elektromobilität enorm zunehmen. Diese Prognose stellen Fachleute des Netzbetreibers. Im Freudentaler Gemeinderat informierten die EnBW, die Netzgesellschaft Neckar-Netze und die Netze BW über das Szenario.

Die EnBW ist Pächter des Netzes in Freudental und muss die Versorgungssicherheit für die 24 Kommunen der Neckar-Netze herstellen, die sich 2013 gegründet hatten. Warum dies in Zukunft Investitionen im Millionenbereich bedeuten könnte, machte EnBW-Kundenbetreuer Michael Goy deutlich. „Wenn vor jedem zweiten Haus ein Elektrofahrzeug steht, ist das Netz dafür nicht ausgelegt“, sagte Goy vor dem Gremium.

Die Ziele des Landes Baden-Württemberg deuten in diese Richtung, seien aber womöglich etwas zu hoch gesteckt, unterstrich Andreas Jarolim von der Netzgesellschaft Neckar-Netze. Der sogenannte Netzentwicklungsplan des Landes reicht bis zum Jahr 2030 und folgt man dem Trend, dann wird es im kleinen Freudental im Jahr 2050 rund 1300 Elektrofahrzeuge geben. Für den dafür benötigten Strom ist das derzeitige Netz aber nicht stark genug. „Wenn die Prognose so eintritt, geht es im Jahr 2030 richtig los“, machte Michael Goy deutlich. Es müsse viel Geld in die Hand genommen werden, um darauf vorbereitet zu sein. Die Gemeinde Freudental als Eigentümer ist dann gefordert, und womöglich auch die Hausbesitzer. Jeder Hausanschluss brauche dann die dreifache Leistung, erklärte Melanie Bühner von Netze BW.

Wo soll der ganze Strom herkommen, der nach den Prognosen dann gebraucht wird? Netze BW kaufe auch Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu, erklärte Michael Goy. Gerade für die E-Mobilität kämen hauptsächlich diese Energieträger in Betracht. Der Vertreter der Neckar-Netze, Andreas Jarolim, informierte über die Kapitalerhöhung des Verbunds. In die Neckar-Netze wird mehr investiert als abgeschrieben, und dies mache eine Kapitalerhöhung notwendig, weil sonst die Eigenkapitalquote zu stark sinkt. Für Investitionen in den nötigen Netzausbau müsse daher Geld nachgeschoben werden, verdeutlichte Bürgermeister Alexander Fleig.

Hauptverbraucher: Haushalte

Wie es in der Kommune aktuell aussieht, erklärte Jarolim in seiner Präsentation. Erneuerbare Energien spielen in Freudental eine große Rolle, Solaranlagen seien vielfach vorhanden und zehn Prozent des Stroms werde selbst erzeugt. Die Hauptverbraucher seien aktuell Haushalte mit 54 Prozent, Elektrowärme mit 27 Prozent und Gewerbe mit 16 Prozent. Durch das neue Nahwärmenetz wird sich der Verbrauch an Elektrowärme im Jahr 2018 aber deutlich verringern.

Freudental habe einen relativ hohen Verkabelungsgrad, führte Jarolim aus. 17 Kilometer Erdkabel stehen vier Kilometer Freileitung gegenüber. Bei den Stromausfällen steht die Kommune sehr gut da. 3,6 Minuten waren es im Jahr 2017, das Landesmittel liegt bei 14 Minuten im Jahr.

Vergleichen mit anderen Ländern ist dies ein sehr guter Wert, denn in England lag diese Zahl bei 55 Minuten. Hinsichtlich der Solaranlagen sieht Jarolim ein Ende des starken Anstiegs. Von Null auf 84 stieg die Kurve seit dem Jahr 2000 rasant, flacht nun aber deutlich ab.